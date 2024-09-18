Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, μίλησε το πρωί της Τετάρτης στο Mega για τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου, εξαπολύοντας για άλλη μια φορά τα «πυρά» της στον Στέφανο Κασσελάκη.

Η ίδια, μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος, τονίζοντας παράλληλα πως το κόμμα «θα πρέπει να ανασυνταχτεί γρήγορα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών».

Αναφερόμενη αρχικά στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Γεροβασίλη είπε πως ο στόχος των τελευταίων συχνών συνεδριάσεων της Πολιτικής Γραμματείας έχει να κάνει με την οργάνωση του οδικού χάρτη μέχρι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και εκλογές για την ηγεσία του κόμματος.

«Ο κ Κασσελάκης ήταν δυστυχώς μια δυσάρεστη εξέλιξη»

«Ο κ. Κασσελάκης ήταν δυστυχώς, παρά τις αρχικές προσδοκίες, ήταν μία δυσάρεστη εξέλιξη για πολιτικούς και αξιακούς λόγους. Στα ατού του εκείνη την εποχή, ήταν ένας νέος, άγνωστος, λαμπερός, επικοινωνιακός και σε μία στιγμή μετά από πολλαπλές ήττες του χώρου, τα μέλη και οι φίλοι που πήγαν στην κάλπη και ψήφισαν είχαν την προσδοκία ότι κάποιος άφθαρτος επιτέλους θα προχωρήσει τα πράγματα με γρήγορα βήματα», δήλωσε.

H κα Γεροβασίλη είπε πως ο Στέφανος Κασσελάκης δεν σέβεται τις συλλογικές διαδικασίες του χώρου, ενώ αποκάλυψε πως εκτός από την βουλευτή του κόμματος Κατερίνα Νοτοπούλου, υπήρξαν και άλλοι που δέχτηκαν εκφοβισμό από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει θέση στον ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο κ. Κασσελάκης δεν γνωρίζει τα βασικά της Αριστεράς, ενώ υπενθύμισε τους ακραίους χαρακτηρισμούς περί «κουκουλοφόρων» που ο ίδιος χρησιμοποίησε.

«Υπάρχουν και άλλοι πέρα από την κυρία Νοτοπούλου που έχουν υποστεί bullying από τον Κασσελάκη»

«Κατά την άποψή μου ναι είναι και άλλοι πέραν της κυρίας Νοτοπούλου που έχουν υποστεί bullying, εννοώ σε επίπεδο πολιτικού εκφοβισμού. Στις δυσκολίες εμφανίζονται και οι αληθινοί χαρακτήρες και ο κ Κασσελάκης δεν επέδειξε καλό χαρακτήρα. Το ένα περιστατασικο της κας Νοτοπούλου ειναι δυνατό και αρκετό», τόνισε.

Σε παρόμοια καταγγελία προχώρησε και το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης, μιλώντας σήμερα Τετάρτη στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους».

«Όχι μόνο πιστεύω την Νοτοπούλου αλλά να ειδοποιήσω ότι δεν είναι η μόνη που το υπέστη. Σε συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας γυναίκα στέλεχος έβαλε τα κλάματα για το γεγονός ότι υπέστη χυδαιότατo bullying ως εργαζόμενη για τον τομέα δράσης της, μέσα στο γραφείο της. Και αυτό έγινε πριν από 1-2 μήνες, μπροστά και ο κ. Κασσελάκης» όπως είπε ο κ. Ραγκούσης.

Πηγή: skai.gr

