Γ. Καραμέρος: Απονομιμοποιημένος ο πρωθυπουργός, έτοιμος προς αποχώρηση

«Απονομιμοποιημένος ο πρωθυπουργός, έτοιμος προς αποχώρηση έδωσε ήδη το δαχτυλίδι και ψάχνει την έξοδο του Μαξίμου», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.
«Πιο γρήγορα και πιο τολμηρά να το πάρει απόφαση για να ανασάνει και ο ελληνικός λαός από τις πολιτικές της εξαετούς διακυβέρνησής του», προσθέτει.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
