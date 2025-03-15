Γ. Καραμέρος: Απονομιμοποιημένος ο πρωθυπουργός, έτοιμος προς αποχώρηση

«Απονομιμοποιημένος ο πρωθυπουργός, έτοιμος προς αποχώρηση έδωσε ήδη το δαχτυλίδι και ψάχνει την έξοδο του Μαξίμου», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

«Πιο γρήγορα και πιο τολμηρά να το πάρει απόφαση για να ανασάνει και ο ελληνικός λαός από τις πολιτικές της εξαετούς διακυβέρνησής του», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

