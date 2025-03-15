Στην αποκάλυψη ότι έχουν γίνει 132 αιτήσεις ξένων Πανεπιστημίων για συμπράξεις με δημόσια ελληνικά Πανεπιστήμια προχώρησε ο απερχόμενος υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την παράδοση στη διάδοχό του Σοφία Ζαχαράκη.

Μεταξύ αυτών είναι το Χάρβαρντ, το Γέιλ, το Κολούμπια, το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, το Imperial και άλλα πολύ σημαντικά πανεπιστήμια. Την ίδια στιγμή, ανακοίνωσε και δημοσιονομική ενίσχυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Ο απερχόμενος υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε: «Κυρίες και κύριοι, θα μου λείψουν όλα. Οι άνθρωποι, οι προκλήσεις, τα ατελείωτα ξενύχτια, οι κρίσιμες αποφάσεις. Γιατί συχνά τα φώτα του τρίτου ορόφου άναβαν, όπως ξέρετε, μέχρι τα ξημερώματα, προκειμένου κάθε μας βήμα να είναι στέρεο και να έχει και αντοχή στο χρόνο. Σταχυολογώ κάποια πράγματα.

Κάναμε 10.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Σοφία (σ.σ. απευθύνεται στη νέα υπουργό Παιδείας Σ. Ζαχαράκη), από τη νέα μου θέση υπόσχομαι να κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ ώστε να συνεχίσει αυτή η καλή παράδοση των μόνιμων διορισμών και της μείωσης του αριθμού των αναπληρωτών. Αλλάξαμε τον κανονισμό λειτουργίας στα σχολεία.

Η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε και απλή απόφαση. Πέτυχε όμως. Και πέτυχε γιατί αγκαλιάστηκε από καθηγητές, γονείς και από τους ίδιους τους μαθητές.

Προχωρήσαμε σε ολοκληρωμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Δημιουργήσαμε την πλατφόρμα για τις αναφορές γονιών και μαθητών, τις επιτροπές που εξετάζουν τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Διπλασιάσαμε τον αριθμό των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία.

Λειτουργήσαμε το ψηφιακό φροντιστήριο που βοήθησε να “γκρεμίσουμε” τα τείχη του αποκλεισμού για όσα παιδιά ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, παιδιά με αναπηρίες ή παιδιά που οι οικογένειές τους δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν για ενισχυτικά μαθήματα. Το ψηφιακό φροντιστήριο τις τελευταίες εβδομάδες παρουσιάζει αύξηση στην επισκεψιμότητα 500% που δείχνει πόσοι μαθητές και μαθήτριες της τρίτης Λυκείου το έχουν ανάγκη για να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να πω ότι είμαστε δίπλα τους και ότι τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Αφιερώσαμε πολλές ώρες δουλειάς για τα 22 Ωνάσεια σχολεία, 12 εκ των οποίων θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο σε περιοχές με κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που θα δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια παιδεία του μέλλοντος. Παλέψαμε για το Διεθνές Απολυτήριο στα πρότυπα σχολεία και όχι μόνο, όπως είδατε και σε πολλά άλλα. Στα σχέδια ήταν να ξεκινήσουμε με πέντε σχολεία από το 2026. Είναι ήδη 13. Ελπίζουμε να γίνουν ακόμα περισσότερα».

Παράλληλα, ανακοίνωσε, επίσης, ότι ως νέος υπουργός Οικονομικών θα προχωρήσει στην αύξηση του κονδυλίου του Ταμείου Ανάκαμψης για την εξωστρέφεια των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων, από 62 σε 82 εκατ. ευρώ.

«Όταν ήρθα εδώ το 2023 είχα εκφράσει την πεποίθηση ότι όλα θα κριθούν εδώ για τις επόμενες δεκαετίες. Είκοσι μήνες μετά, είναι μεγαλύτερη αυτή η πεποίθηση», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «Είχα πει επίσης ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία μικρή αλλαγή κάθε μέρα. Το πετύχαμε και κάναμε και κάποιες μεγαλύτερες, που έσπασαν ταμπού δεκαετιών».

*Μπορείτε να δείτε εδώ τον πίνακα με τις 50 ενδεικτικές προτάσεις για τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών μεταξύ ελληνικών δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και μεγάλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Η Ζαχαράκη δεσμεύτηκε για μία Παιδεία με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα

«Με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης», όπως ανέφερε, ανέλαβε καθήκοντα η νέα υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Η κόρη ενός εκπαιδευτικού, θεολόγου, διευθυντή λυκείου στους Αμπελοκήπους, αυτή τη στιγμή στέκεται μπροστά σας με μία δέσμευση: ότι θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, με αφοσίωση και προσοχή στην Παιδεία μας. Και ελπίζω να αφήσω θετικό αποτύπωμα ως η πρώτη εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το υπουργείο Παιδείας, είπε εμφανώς συγκινημένη η κ. Ζαχαράκη.

Η κ. Ζαχαράκη δεσμεύτηκε για μία Παιδεία με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, καθώς επίσης και ότι η νέα ηγεσία θα ενσκήψει στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ώστε να καταστεί ποιοτική και στη βελτίωση της καθημερινότητας του εκπαιδευτικού.

Ο νέος υφυπουργός, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μέχρι χθες γενικός γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης, ανέφερε ότι θα συνεχίσουν οι δρομολογούμενος αλλαγές, ώστε να υλοποιηθούν, καθώς αποτελούν «όραμα όχι μόνο της ηγεσίας του υπουργείου αλλά και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Νέο πρόσωπο στο υπουργείο Παιδείας, ο Κώστας Βλάσσης, ο οποίος θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. «Έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά και οι πόρτες θα είναι ανοικτές για να ακούμε, να μαθαίνουμε και να λύνουμε προβλήματα», είπε.

Οι απερχόμενες υφυπουργοί, κ.κ Ζέττα Μακρή και Ιωάννα Λυτρίβη, ευχαρίστησαν για τη συνεργασία τον απερχόμενο υπουργό, τους εκπαιδευτικούς και συνεργάτες.

«Το υπουργείο είναι στα καλύτερα δυνατά χέρια», ανέφερε η κ. Μακρή.

«Αφήνουμε κάποιο καλό έργο, το οποίο πολύ άξιοι άνθρωποι θα συνεχίσουν», ανέφερε η κ. Λυτρίβη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.