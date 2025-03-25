Μητσοτάκης: Οι Έλληνες πέτυχαν όταν ήταν ενωμένοι

Οι Έλληνες πέτυχαν όταν ήταν ενωμένοι, υπογράμμισε στο μήνυμά του για την επέτειο της 25ης Μαρτίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Συντάγματος. Επισήμανε ότι πρέπει να διδαχθούμε από τους θριάμβους, αλλά και από τις καταστροφές μας.

Σήμερα ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς, και πολλές από τις σταθερές, οι οποίες τις οποίες θεωρούσαμε δεδομένες τις τελευταίες δεκαετίες, τίθενται σε αμφισβήτηση, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

"Αυτό το οποίο την 25η Μαρτίου του 1821 σε πολλούς φάνταζε ανέφικτο, έγινε πραγματικότητα και σε αυτές τις εθνικές εορτές αξίζει να αναλογιστούμε αυτή την πολυκύμαντη διαδρομή του έθνους μας, αυτά τα 204 χρόνια. Να διδαχθούμε από τους θριάμβους μας, αλλά και από τις καταστροφές, και να γνωρίζουμε πάντα ότι οι Έλληνες μπόρεσαν και πέτυχαν όταν ήταν ενωμένοι, όταν έθεταν υψηλούς στόχους και όταν αγωνιζόντουσαν όλοι μαζί για να τους πετύχουν", τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου.

"Σήμερα ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς και πολλές από τις σταθερές, οι οποίες τις οποίες θεωρούσαμε δεδομένες τις τελευταίες δεκαετίες, τίθενται σε αμφισβήτηση. Γι αυτό και σήμερα η πορεία προς την πρόοδο, έχει και πάλι πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Την οικονομική ευημερία, η οποία μπορεί ταυτόχρονα να εξασφαλίζει και την κοινωνική συνοχή, αλλά να εξοπλίζει και τις ένοπλες δυνάμεις μας, έτσι ώστε να εγγυώνται την εθνική ανεξαρτησία. Προϋπόθεση επίσης για την πρόοδο, είναι πάντα η αυτογνωσία και η αναζήτηση της αλήθειας

"Να μπορούμε να ξεχωρίζουμε μέσα από το θόρυβο των γεγονότων αυτό το οποίο τελικά είναι πάντα σημαντικό. Να χτίζουμε ισχυρές συμμαχίες, να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι η χώρα μας είναι ένας παράγων σταθερότητας σε μία ταραγμένη περιοχή. Και βέβαια σήμερα, ίσως περισσότερο παρά ποτέ, σε μία εποχή όπου συχνά η παραπληροφόρηση κυριαρχεί, τα λόγια του εθνικού μας ποιητή είναι ίσως περισσότερο επίκαιρα παρά ποτέ. Εύχομαι από καρδιάς σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες στην πατρίδα μας. Αλλά και απανταχού της γης. Χρόνια Πολλά".

Πηγή: skai.gr

