Ξεκάθαρο μήνυμα, ότι 204 χρόνια μετά από την Επανάσταση του 1821, ο ελληνικός λαός όχι μόνο δεν ξεχνά, όπως έχει χρέος, αλλά θα εξακολουθήσει να τιμά την απελευθέρωσή του από τον τουρκικό ζυγό, ώστε η ανεξάρτητη πατρίδα, που μας χάρισαν οι πρόγονοι μας, να γίνεται πιο ακέραια και πιο υπερήφανη, εκπέμπει με δήλωση του, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Αναλυτικά, η δήλωση του Προέδρου της Βουλής:

«204 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την εξέγερση των Ελλήνων κατά του τουρκικού ζυγού. Μετά από 4 αιώνες υποταγής, καταπίεσης και σκότους, οι πρόγονοί μας για πρώτη φορά αναδύθηκαν στο φως μιας άλλης προοπτικής διεκδικώντας εθνική ανεξαρτησία, αλλά και μια αυτόφωτη θέση μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Ωστόσο, η λαχτάρα για λευτεριά, η πολιτική βούληση και οι ώριμες πλέον συνθήκες δεν ήταν ικανές να προδιαγράψουν έναν ανέφελο αγώνα... Κι όμως, παρά τις αιματηρές απώλειες, τις ματαιώσεις και τις θυσίες, η ελληνική φυλή απέδειξε πως στέκεται πάντα γενναία μπροστά στο όνειρο της λευτεριάς.

Άνθρωποι σαν όλους τους ανθρώπους, οι επαναστατημένοι Έλληνες -τόσο οι εμπνευστές όσο και οι μαχητές- σήκωσαν κεφάλι για να σηκώσουν στους ώμους τους ένα νέο, ανεξάρτητο κράτος, αλλάζοντας αποφασιστικά και οριστικά την πορεία της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Σήμερα, 204 χρόνια μετά, οι εσωτερικές, αλλά και οι εξωτερικές προκλήσεις, με την επίμονη αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από τη γείτονα χώρα, γεννούν νέα ερωτήματα για το ποια Ελλάδα τελικά θέλουμε. Το ζητούμενο για όλους εμάς είναι η έμπρακτη τιμή που οφείλουμε στους πρωτεργάτες του Αγώνα. Μία τιμή που δεν είναι άλλη από την ευθύνη και τον προβληματισμό για το εάν είμαστε αντάξιοι των ανθρώπων που μας χάρισαν πατρίδα.

Χρέος μας είναι η μνήμη. Χρέος μας όμως είναι και η σαφής βούληση για μια πιο ισχυρή, πιο ακέραια, πιο περήφανη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα τιμά έμπρακτα την Επανάσταση μέσα από την ανάταση της πατρίδας και των ανθρώπων της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

