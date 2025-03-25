Ερντογάν: «Η Ευρώπη μας έχει ανάγκη - Τα λόμπι θέλουν να δηλητηριάσουν τις σχέσεις με ΗΠΑ»

Σε υπερφίαλες δηλώσεις για τον ρόλο της Τουρκίας στην Ευρώπη προέβη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σκιά της προσέγγισης της Ένωσης με την Άγκυρα λόγω του ουκρανικού, και των χλιαρών επικρίσεων για την καρατόμηση του Εκρέμ Ιμάμογλου. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης, ο πρόεδρος της Τουρκίας άφησε και αιχμές για «λόμπι» τα οποία επιχειρούν να δηλητηριάσουν τις σχέσεις Άγκυρας - Ουάσινγκτον.

«Οι έντονες συζητήσεις των περασμένων εβδομάδων, έδειξαν πως δεν μπορεί να υπάρχει ευρωπαϊκή ασφάλεια δίχως την Τουρκία. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την ασφάλεια. Η ανάγκη που έχει η Ευρώπη για τη χώρα μας εκφράζεται ανοιχτά, Από την οικονομία μέχρι και τη διπλωματία, από το εμπόριο μέχρι και την κοινωνική ζωή και σε πολλούς τομείς. Όσο οι Ευρωπαίοι φίλοι μας ασκούν λογική πολιτική, τόσο αναπτύσσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία. Εμείς αυτό το βλέπουμε ως ελπιδοφόρες εξελίξεις για τη μελλοντική ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ» υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Πιστεύω πως στη δεύτερη θητεία του κ. Τραμπ οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις μπορούν να επιταχυνθούν και να αναπτυχθούν περισσότερο. Παρά τις εξελίξεις στην περιοχή μας και παρά τα λόμπι τα οποία επιχειρούν να δηλητηριάσουν τις σχέσεις μας, πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε, και πως πρέπει να τα καταφέρουμε» τόνισε ακόμα.

«Βάνδαλοι προκάλεσαν ζημιές»

Για τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε «ότι τραυματίστηκαν αστυνομικοί μας από τις επιθέσεις των βανδάλων, που έσπασαν τζάμια και καταστήματα, προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων λιρών σε δημόσια περιουσία. Ο μόνος υπεύθυνος για όλα αυτά είναι το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης και oı συνεργάτες τους. Φυσικά και θα λογοδοτήσουν πολιτικά στο κοινοβούλιο, αλλά θα απολογηθούν και στη δικαιοσύνη».

«Έχει γίνει ξεκάθαρο πως αυτοί δεν μπορούν να κυβερνήσουν ούτε το κράτος, ούτε την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά ούτε και περίπτερο» δήλωσε δε.

