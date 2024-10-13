Φαραντούρης στον ΣΚΑΪ: Δυσάρεστο το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ - Αντίπαλός μου δεν είναι ο σύντροφός μου μέσα στο κόμμα

Δεν είναι ευχάριστες οι εικόνες, είναι δυσάρεστο το κλίμα και οποιαδήποτε προσπάθεια εξιδανίκευσης αδικεί. Αδικεί την ιστορία της αριστεράς, ενός κόμματος προσφοράς και θυσίας διαχρονικά στον τόπο. Πολλές από τις εικόνες που βλέπουμε και μας θλίβουν, κάποιοι από εμάς είχαμε προειδοποιήσει ότι μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλαος Φαραντούρης.

«Αυτό που επείγει είναι να τροχιοδρομήσει η κατάσταση σε μία ομαλότητα. Η πρόταση μομφής και πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με πολιτική οξυδέρκεια και πρωτοβουλίες εξόδου από την κρίση», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Φαραντούρης, «η απόφαση της ΚΕ δίνει το πλαίσιο των υποψηφιοτήτων μέχρι το συνέδριο και τις εκλογές. Από εκεί και πέρα, το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος και ο καθένας μπορεί να θέσει οτιδήποτε. Όμως, το πλαίσιο στο οποίο θα πορευτούμε από εδώ και εμπρός, είναι οι αποφάσεις της χθεσινής Κ.Ε.», τονίζοντας ότι «αντίπαλός μου δεν είναι ο σύντροφός μου μέσα στο κόμμα. Αυτό που χρειάζεται ο χώρος μας σοβαρότητα και εξωστρέφεια. Αυτό που χρειάζεται ο χώρος μας είναι εγκράτεια στον τρόπο και τον λόγο μας».

Επίσης, ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι «θα προτιμούσα τον κ. Κασσελάκη και οποιονδήποτε θεωρεί ότι πληρεί τις προδιαγραφές να ηγηθεί ενός σύγχρονου αριστερού κόμματος με την ιστορία και το βάρος της ιστορικής ευθύνης σε αυτή την συγκυρία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Θα προτιμούσα η πολιτική συζήτηση να κυριαρχεί και να μην επισκιάζεται από τα ζητήματα που έχουν γίνει σίριαλ εδώ και ένα χρόνο».

«Είναι επιβεβλημένο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει από το καβούκι του και να ηγηθεί του προγραμματικού διαλόγου και της σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων», σημείωσε.

«Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να χειραφετηθεί από τον πατέρα του, τον ιστορικό του ηγέτη, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στον ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας θα ήθελε να δει το πνευματικό του τέκνο να χειραφετείται και να μην έχει ανάγκη την πατρική στοργή«, κατέληξε ο κ. Φαραντούρης.

