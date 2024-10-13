Λογαριασμός
Εκλογές ΠΑΣΟΚ - Χάρης Δούκας: Σήμερα ψηφίζουμε για την αλλαγή

«Σήμερα αλλάζουμε το ΠΑΣΟΚ, δίνουμε ελπίδα στη χώρα», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων και  υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας

Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων άσκησε πριν από λίγα λεπτά το εκλογικό του δικαίωμα ο Χάρης  Δούκας

«Η συμμετοχή είναι η δύναμή μας. Σήμερα έχουμε ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία, αρκεί να το κάνουμε όλοι μαζί. Για ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο, δυνατό, νικηφόρο. Σήμερα αλλάζουμε το ΠΑΣΟΚ, δίνουμε ελπίδα στη χώρα. Σήμερα ψηφίζουμε για την αλλαγή», είπε ο Χάρης Δούκας, που ψήφισε για τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ

