Στις 7 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες για τον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, για την εκλογή προέδρου του κόμματος, στον οποίο αντιμέτωποι είναι ο νυν πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο κ. Ανδρουλάκης, στο πρώτο γύρο της περασμένης Κυριακής, ήρθε πρώτος με 29,64% ενώ κ. Δούκας πέρασε οριακά δεύτερος, με 21,41% έναντι του Παύλου Γερουλάνου με 21,12%, μετά το πολύωρο θρίλερ της καταμέτρησης των ψήφων.

Η σημερινή ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 7 το απόγευμα κι λίγη ώρα αργότερα θα γίνει γνωστός ο νικητής. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η συμμετοχή η οποία στο β΄ γύρο αναμένεται να είναι μειωμένη περίπου κατά 30%, σύμφωνα με τα δεδομένα των προηγούμενων εκλογών του 2021.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη σημερινή ψηφοφορία έχουν οι 303.000 που ψήφισαν την περασμένη Κυριακή. Επίσης δεν χρειάζεται να καταβάλουν εκ νέου το αντίτιμο των 3 ευρώ καθώς η διαδικασία της ψηφοφορίας εκλογής ολοκληρώνεται σήμερα

Αναλυτικά οι οδηγίες

Α. Η ψηφοφορία για την εκλογή ανάδειξης Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην Ελλάδα θα διαρκέσει από ώρα 07:00 πμ έως ώρα 19:00 μμ. Για τα εκλογικά τμήματα του Αποδήμου θα ισχύσουν οι ώρες που έχουν καθοριστεί με τη 2η εγκύκλιο για τον Απόδημο, όπως λειτούργησαν στον α' γύρο.

Β. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσοι ψήφισαν στον α' γύρο της 6ης Οκτωβρίου 2024.

Για την ταυτοποίησή τους απαιτείται η επίδειξη στην εφορευτική επιτροπή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης νέου τύπου. Η αναζήτησή τους θα γίνεται από το μητρώο ψηφισάντων και όχι από τον εθνικό εκλογικό κατάλογο, όπως έγινε στον α΄ γύρο. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται ο ΑΜΚΑ για τους ψηφοφόρους 16 ετών και τους αλλοδαπούς, καθώς δε θα γίνεται αναζήτηση στον εθνικό εκλογικό κατάλογο, όπως στον α' γύρο, παρά μόνο το ταυτοποιητικό τους έγγραφο.

Σε περίπτωση που προσέρχεται ψηφοφόρος για να ψηφίσει και δεν εντοπίζεται στον εκλογικό κατάλογο του tablet, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να καλέσει άμεσα στο call center του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής (210-3665000) ή στα τηλέφωνα της ΕΔΕΚΑΠ (210 3665374-475-476), ώστε η ΕΔΕΚΑΠ να τον αναζητήσει στον εκλογικό κατάλογο και εφόσον εντοπιστεί, να τον πιστοποιήσει ως ψηφοφόρο και να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Γ. Για τον β' γύρο δεν καταβάλλεται αντίτιμο.

Δ. Για τον β' γύρο δε συμπληρώνονται αιτήσεις νέων μελών, καθώς η διαδικασία γίνεται από το κλειστό μητρώο των ψηφισάντων του α΄ γύρου της 6ης Οκτωβρίου.

Ε. Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της Χώρας ή του Αποδήμου, ανεξάρτητα από το εκλογικό τμήμα που ψήφισαν στον α' γύρο.

ΣΤ. Για τον β' γύρο έχουν εκδοθεί νέες σφραγίδες με νέα αρίθμηση που θα αποσταλούν μαζί με το εκλογικό υλικό και ως εκ τούτου η σφραγίδα που χρησιμοποίησε κάθε εκλογικό τμήμα στον α' γύρο πρέπει να αποσυρθεί και να αντικατασταθεί από τη νέα. Η χρήση της παλιάς σφραγίδας θα επιφέρει ακυρότητα του αποτελέσματος.

Η. Επισημαίνεται ότι αποδεκτά γίνονται τα σύμβολα + (σταυρός) ή x (χι) ή ν (τικ), είτε τίθεται δεξιά είτε αριστερά του ονόματος. Το ψηφοδέλτιο του β' γύρου δεν περιλαμβάνει κουτάκι αριστερά από το όνομα των υποψηφίων.

Θ. Οι Υπεύθυνοι Εκλογικών Κέντρων θα πρέπει να παραδώσουν το εκλογικό υλικό στις εφορευτικές επιτροπές την Κυριακή το πρωί πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. Έως τότε, είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξή του, ώστε να μη διανεμηθούν φάκελοι ή ψηφοδέλτια πριν από την ημέρα των εκλογών.

Ι. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση στο σύστημα του tablet ή τεχνικό πρόβλημα, σταματά η εκλογική διαδικασία επί τόπου, σφραγίζεται η κάλπη με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και ενημερώνεται η ΕΔΕΚΑΠ.

Σε αυτήν την περίπτωση δε σημειώνονται ονόματα στην κατάσταση ψηφισάντων, αφού δε θα είναι εφικτή η διαπίστευση των ψηφοφόρων μέσω tablet.

Η εκλογική διαδικασία ξεκινά ξανά μόλις επανέλθει η λειτουργία του tablet.

