Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, η οποία θα διεξαχθεί 3 και 4 Απριλίου, στις Βρυξέλλες, θα συμμετάσχει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Συγκεκριμένα, αύριο, Πέμπτη, 3 Απριλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε γεύμα εργασίας των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, κατά το οποίο η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις στρατηγικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Βορειοατλαντική Συμμαχία.
Θα ακολουθήσει συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ με τους εταίρους του Ινδο-Ειρηνικού (Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Κορέα).
Ο υπουργός Εξωτερικών θα παρακαθίσει, επίσης, σε δείπνο εργασίας, σε σύνθεση Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, με προσκεκλημένους την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Kaja Kallas και τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Andrii Sybiha.
Την Παρασκευή 4 Απριλίου ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Kaja Kallas.
