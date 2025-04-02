Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, η οποία θα διεξαχθεί 3 και 4 Απριλίου, στις Βρυξέλλες, θα συμμετάσχει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, αύριο, Πέμπτη, 3 Απριλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε γεύμα εργασίας των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, κατά το οποίο η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις στρατηγικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Θα ακολουθήσει συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ με τους εταίρους του Ινδο-Ειρηνικού (Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Κορέα).

Ο υπουργός Εξωτερικών θα παρακαθίσει, επίσης, σε δείπνο εργασίας, σε σύνθεση Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, με προσκεκλημένους την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Kaja Kallas και τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Andrii Sybiha.

Την Παρασκευή 4 Απριλίου ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Kaja Kallas.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.