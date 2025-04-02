Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα για το κάλεσμα για μποϊκοτάζ σε εταιρείες που στηρίζουν την κυβέρνηση

Εισαγγελική έρευνα στην Τουρκία για το κάλεσμα για μποϊκοτάζ μιας ημέρας σε εταιρείες που στηρίζουν την κυβέρνηση

«Είναι πραξικόπημα στην οικονομική ανεξαρτησία μας» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών και πρόσθεσε ότι το Ισραήλ παρακολουθεί με ικανοποίηση το κάλεσμα της αντιπολίτευσης.

Τούρκοι αναλυτές σημειώνουν πως «και ο Ερντογάν ως πρωθυπουργός καλούσε σε μποϊκοτάζ προϊόντων συγκεκριμένων ομίλων».

Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες να κλείσει ο λογαριασμός του φυλακισμένου Εκρέμ Ιμάμογλου στο Χ.

Η τουρκική αντιπολίτευση λέει πως ο ίδιος ο Ερντογάν καλούσε σε μποϊκοτάζ προϊόντων για να μειωθούν οι τιμές»

«Καλούσε τον κόσμο να μην αγοράζει συγκεκριμένες εφημερίδες»

Ερντογάν: «Όσο και να ενοχλεί την κυβέρνηση, τις εταιρείες που πουλάνε τα προϊόντα σε ακριβές τιμές θα τις γονατίσει μόνο το μποϊκοτάζ. Ως πολίτες το ισχυρό μας χαρτί απέναντι στις εταιρείες είναι να κάνουμε τη χρήση της ελευθερίας της μη αγοράς των προϊόντων».

«Αυτό που δηλώνω είναι πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Κι εγώ λοιπόν σας λέω ως μέλη του κόμματος να μην βάζετε στα σπίτια σας τις εφημερίδες αυτών των ομίλων. Το λέω αυτό ξεκάθαρα. Και μου αρέσει να μιλώ ξεκάθαρα. Αφού εσείς γράφετε αυτές τις ψευδείς ειδήσεις εναντίον μας. Τότε κι εμείς ξεκινάμε το πιο φυσικό μας δικαίωμα. Δεν θα αγοράσουμε».

Στη Γαλλία ταξιδεύει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με στόχο και τους πυραύλους Meteor.

Στόχος η συνεργασία με το Παρίσι στην ενέργεια, την αμυντική βιομηχανία, την ασφάλεια. Στο τραπέζι και οι εξελίξεις στη Συρία.

Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα του Μακρόν στον Ερντογάν.

Ερώτημα το τι θα πουν οι Γάλλοι και οι Τούρκοι για την πόντιση του καλωδίου Κρήτης - Κύπρου - Ισραήλ

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν: «Ο κ.Φιντάν αναμένεται να αναφερθεί στα βήματα για την ανάπτυξη των συνεργασιών στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, του τουρισμού, της τεχνολογίας, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, να μεταφέρει τις απόψεις του για τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και την άρση των εξαγωγικών περιορισμών και να τονίσει για άλλη μια φορά τη σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και τη σημασία μιας κοινής και αποφασιστικής στάσης κατά της τρομοκρατίας».

Ο Ερντογάν στην Ιταλία

«Ο Ερντογάν στις 17 Απριλίου θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να συναντηθεί με τη Μελόνι» αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ. Θα συζητηθούν θέματα ενέργειας, εμπορίου και άμυνας.

«Η πρωθυπουργός της Ιταλίας ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον πρόεδρο Ερντογάν! Η Ευρώπη που βρίσκεται σε κρίση περιμένει αυτή την επίσκεψη.

Η επίσκεψη που θα κάνει ο Ερντογάν στην Ιταλία εντός αυτού του μηνός έχει μεγάλη σημασία αφενός για τις δύο χώρες και αφετέρου για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που σχεδιάζεται να μεταβεί στην Ιταλία στις 17 Απριλίου προκειμένου να συμμετάσχει στην 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Κορυφής Τουρκίας-Ιταλίας, θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Η πρωθυπουργός Μελόνι, η οποία διατηρεί σε ύψιστο επίπεδο τις σχέσεις με την Τουρκία από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, στοχεύει στην περαιτέρω αύξηση του κοινού εμπορικού όγκου μεταξύ των δύο χωρών, που σήμερα ανέρχεται σε 32 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, η Μελόνι θα διατυπώσει τα αιτήματα της ΕΕ και αναφέρεται πως ενδέχεται να ζητήσει από τον Ερντογάν να συμβάλει περισσότερο στην ασφάλεια της Τουρκίας».

Η εφημερίδα Aksam αναφέρει: «Ο Έλληνες και οι Ελληνοκύπριοι ενώθηκαν στην τρομοκρατία της ΕΟΚΑ»

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι εορτασμοί για την ΕΟΚΑ»

«Οι Ελληνοκύπριοι διδάσκονται την εχθρότητα εναντίον της Τουρκίας όπως συμβαίνει και στο Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.