Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την παροχή δωρεάν νομικής καθοδήγησης παρείχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μετά τη συνάντησή του με το Προεδρείο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, απαντώντας στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί από τον δικηγορικό κόσμο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το ζήτημα της εποπτείας κατά τη διάρκεια της νομικής καθοδήγησης αφορά αποκλειστικά οργανωτικά ζητήματα και δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο της παρεχόμενης νομικής συνδρομής.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κατόπιν της συνάντησής μας, διαβεβαίωσα το Προεδρείο της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων ότι αναφορικώς με το θέμα της εποπτείας κατά τη διάρκεια της νομικής καθοδήγησης, αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο θέματα ομαλής λειτουργίας και όχι νομικής καθοδήγησης και θα εφαρμοστεί μόνο αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του δικηγόρου που κάνει την καθοδήγηση».

Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στο θέμα της πρόσθετης αμοιβής των 250 ευρώ, επισημαίνοντας ότι η καταβολή της θα εξαρτηθεί από τη σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Περαιτέρω, αναφορικώς με την επιπλέον αμοιβή των 250 ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών συλλόγων, διαβεβαίωσα το Προεδρείο ότι η συγκεκριμένη αμοιβή θα καταβάλλεται μόνο εάν υπάρξει σύμφωνη απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επανέλαβε, τέλος, τη θέση της κυβέρνησης η παροχή της νομικής καθοδήγησης να αποτελεί αποκλειστικό αντικείμενο των δικηγόρων, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι διευκρινίσεις που δόθηκαν θα επιτρέψουν την άμεση ενεργοποίηση του μέτρου.

«Η βούλησή μου είναι η νομική καθοδήγηση να γίνεται μόνο από τους δικηγόρους και όχι από τρίτους φορείς. Ευελπιστώ μετά τις διευκρινίσεις να καταστεί εφικτή η άμεση έναρξη της νομικής καθοδήγησης», δήλωσε ο κ. Πλεύρης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των αντιδράσεων που είχαν εκφραστεί από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ για την παροχή δωρεάν νομικής καθοδήγησης.

Πηγή: skai.gr

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