Θέμα παραβίασης της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας έθεσε στη Σύνοδο Κορυφής των 27 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας πως εφόσον τα Σκόπια επιμείνουν στην ίδια κατεύθυνση θα ακυρώσουν επί του πρακτέου την ευρωπαϊκή τους πορεία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

«Ενημέρωσα, λοιπόν, τους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γι’ αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη και κατέστησα επίσης απολύτως σαφές ότι εάν τα Σκόπια επιμείνουν σε αυτή την γραμμή, θα καταστήσουν ουσιαστικά εξαιρετικά δύσκολη -αν όχι θα ακυρώσουν στην πράξη οποιαδήποτε διαδικασία άμεσης σύγκλισης με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους και να γνωρίζουν ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο περνά, προφανώς, μέσα από την πιστή τήρηση διεθνών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί, εν προκειμένω, και από τα δύο μέρη» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, χθες επανέλαβε τη ρητορική των προκλήσεων, αφού λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης με το συνταγματικό όνομα της χώρας, φαίνεται να επιλέγει και πάλι να αγνοεί τη Συμφωνία των Πρεσπών, μιλώντας αυτή τη φορά για...«Μακεδόνες του Αιγαίου».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση της Προεδρίας της χώρας στο X η Σιλιάνοφσκα συναντήθηκε με εκπροσώπους των «Παιδιών προσφύγων από τη Μακεδονία του Αιγαίου» και συζήτησε μαζί τους για τους εορτασμούς για τα 75 χρόνια από τον «διωγμό των Μακεδόνων του Αιγαίου».

Υπογράμμισε ότι η «μοίρα και η τραγωδία των 30.000 προσφυγόπουλων και ο Γολγοθάς τους δεν πρέπει να αποσιωπάται ούτε να σχετικοποιηθεί» και τόνισε ότι ο σεβασμός και η γνώση του παρελθόντος «δίνει πολύ χώρο για ένα φιλικό μέλλον που προσπαθούμε για το καλό όλων στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη».

Στη νέα πρόκληση της προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας συνεχίζει να παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών».

«Επιπλέον, επιστρέφει σε ενέργειες του παρελθόντος που υποδηλώνουν αλυτρωτική διάθεση και πλήρη άγνοια της ιστορίας», τονίζει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, «ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έθεσε ήδη αναλυτικά υπ' όψιν των ομολόγων του στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων τις σχετικές παραβιάσεις και θα συνεχίσει να το πράττει».

Επιπλέον, προσθέτει, το θέμα τίθεται σε διεθνές επίπεδο εκ μέρους της ελληνικής Κυβέρνησης.

«Η ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας απομακρύνεται καθημερινά όλο και περισσότερο από τις σχέσεις καλής γειτονιάς που αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του διεθνούς δικαίου».

