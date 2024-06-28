Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Την Κωνσταντινούπολη επισκέπτεται ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, όπου είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια για την καλυτέρευση των σχέσεων των δύο χωρών για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ειρήνης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή Δήμαρχε. Είναι πάντα μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι στην Τουρκία και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε σκέψεις. Έχω δουλέψει ιδιαίτερα για την ελληνοτουρκική φιλία, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις, οι προοδευτικοί πολιτικοί, την προσπάθεια για την καλυτέρευση των σχέσεων των δύο χωρών, αλλά και για να δημιουργήσουμε, όπως είναι το όραμά μας, μια κοινωνία ειρήνης, ισότητας και αλληλεγγύης».

Από την πλευρά του ο Εκρέμ Ιμάμογλου ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την επίσκεψη. «Η Ελλάδα είναι μια γειτονική χώρα και οι σχέσεις μας είναι πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα σε μένα» τόνισε χαρακτηριστικά και καλωσόρισε τον Α.Τσίπρα «τόσο ως Δήμαρχος όσο και ως Σοσιαλδημοκράτης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.