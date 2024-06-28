«Η ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας συνεχίζει να παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Επιπλέον, επιστρέφει σε ενέργειες του παρελθόντος που υποδηλώνουν αλυτρωτική διάθεση και πλήρη άγνοια της ιστορίας», τονίζει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, «ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έθεσε ήδη αναλυτικά υπ' όψιν των ομολόγων του στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων τις σχετικές παραβιάσεις και θα συνεχίσει να το πράττει».

Επιπλέον, προσθέτει, το θέμα τίθεται σε διεθνές επίπεδο εκ μέρους της ελληνικής Κυβέρνησης.

«Η ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας απομακρύνεται καθημερινά όλο και περισσότερο από τις σχέσεις καλής γειτονιάς που αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του διεθνούς δικαίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.