Ένα βίντεο - αφιέρωμα με τις καλύτερες φάσεις του Κέντρικ Ναν ανέβασε η Euroleague.



«Πάντα αφήνει το στίγμα του, με τον έναν τρόπο ή τον άλλον», αναφέρει ως σχόλιο της η διοργανώτρια Αρχή σε αυτή την ανάρτηση.

Making an impact, one way or another, @nunnbetter_ always gets fans off their feet 🥵 @Paobcgr pic.twitter.com/kH6wpB1IC3 July 25, 2026

Πηγή: skai.gr

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