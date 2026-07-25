Ένα βίντεο - αφιέρωμα με τις καλύτερες φάσεις του Κέντρικ Ναν ανέβασε η Euroleague.
«Πάντα αφήνει το στίγμα του, με τον έναν τρόπο ή τον άλλον», αναφέρει ως σχόλιο της η διοργανώτρια Αρχή σε αυτή την ανάρτηση.
Making an impact, one way or another, @nunnbetter_ always gets fans off their feet 🥵 @Paobcgr pic.twitter.com/kH6wpB1IC3— EuroLeague (@EuroLeague) July 25, 2026
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