Στην μεγάλη σημασία που αποκτά το νέο Διεθνές Κέντρο Κρήτης του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση των κυβερνητικών πολιτικών που έχουν ως επίκεντρο την Περιφέρεια, αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, στην ομιλία της στο πλαίσιο του 1ο Συνέδριου για την Δυναμική των Πληθυσμών και για την Οικονομική Ευημερία, επισημαίνοντας ότι «η δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου είναι ένα σημαντικό βήμα για την καταγραφή των δεδομένων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη λήψη κρίσιμων μελλοντικών αποφάσεων, καθώς αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας. Η ενίσχυση της περιφέρειας διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην χάραξη πολιτικής για την Κυβέρνηση μας».

Η Σοφία Ζαχαράκη, κατά την ομιλία της στο συνέδριο που οργανώνεται από το Κέντρο Κρήτης του ΟΟΣΑ για τους Πληθυσμούς, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και τον Δήμο Χανίων με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, αναφέρθηκε, πρωτίστως, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης το οποίο όπως τόνισε «δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες του γηράσκοντος πληθυσμού της Ελλάδας, καθώς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την προσβάσιμη μακροχρόνια φροντίδα. Αναπτύσσουμε μια ενιαία στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της μακροχρόνιας περίθαλψης, με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σήμερα» τόνισε χαρακτηριστικά, «οι άνθρωποι στα 60 τους είναι ακόμα νέοι- η ιδέα της απόσυρσής τους από τη ζωή και την εργασία είναι ξεπερασμένη. Είναι παραγωγικοί, δυναμικοί και περιμένουν κίνητρα για να συμμετέχουν μαζί με τη νεότερη γενιά. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναπτύσσουμε προγράμματα για την ψηφιακή κατάρτιση, την επανένταξη στο εργατικό δυναμικό και τη συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων πολιτών σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη κοινωνία. Σύμφωνα με αυτή τη δέσμευση, η Κυβέρνηση έχει νομοθετήσει διατάξεις που επιτρέπουν στους συνταξιούχους να επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό χωρίς να χάσουν τα επιδόματα. Ήδη, περισσότεροι από 192.000 συνταξιούχοι έχουν επιστρέψει για να συνεισφέρουν στην οικονομία μας».

Στο θέμα της υπογεννητικότητας, σημείωσε η Υπουργός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία «καθυστέρηση» των νέων στην τεκνοποίηση, καθώς βάζουν σε προτεραιότητα τις σπουδές και την καριέρα. Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό δημογραφικό πρόβλημα για το οποίο το ΥΚΟΙΣΟ δουλεύει προκειμένου να αντιμετωπιστεί με κίνητρα και στοχευμένες δράσεις.

Αναφορικά με την απασχόληση των νέων, η Σοφία Ζαχαράκη, επεσήμανε ότι «από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας, κάτι που μεταφράζεται σε αύξηση της απασχόλησης των νέων κατά 28.9%. Το brain-drain προσπαθούμε να περιοριστεί και να δώσουμε κίνητρα σε νέους και νέες να επιστρέψουν στη χώρα. Για τον σκοπό αυτό, μειώνουμε τα εμπόδια μέσω φορολογικών κινήτρων, ιδίως για άτομα που μετεγκαθίστανται στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το πρόγραμμά μας «First Job Credit» προσφέρει επιδοτήσεις έως και 1.200 ευρώ για νέους χωρίς προηγούμενη εμπειρία, και το Rebrain Greece συνδέει εξειδικευμένους επαγγελματίες με εξειδικευμένες ευκαιρίες απασχόλησης» δήλωσε χαρακτηριστικά η Υπουργός.

Η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε και στα προγράμματα που έχει προωθήσει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την στέγαση, ο προϋπολογισμός των οποίων θα φθάσει τα 5 δις ευρώ έως το 2027, αλλά και στην σημασία που δίνεται πλέον στην σωστή ενημέρωση των νέων για τις επιλογές που έχουν έτσι ώστε να αισθάνονται ασφάλεια και να βλέπουν ότι υπάρχει προοπτική τόσο στην εργασία τους αλλά και ότι υπάρχει το υπόβαθρο και η στήριξη από το κράτος στην απόφασή τους να δημιουργήσουν οικογένεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.