Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκε η Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων μετά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και κλαδιών, συσσώρευση φερτών υλικών και σημαντικά προβλήματα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους της πόλης.



Από τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση των φαινομένων, συνεργεία και οχήματα της Διεύθυνσης αναπτύχθηκαν στα σημεία όπου είχαν καταγραφεί προβλήματα, υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό της Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Όλγας Δούρου, συνδράμοντας το έργο των συναρμόδιων υπηρεσιών.



Οι εργασίες επικεντρώθηκαν:

στην αποκομιδή και απομάκρυνση κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων παρεμβάσεων ασφάλειας,

στην απομάκρυνση φερτών υλικών, λάσπης, φύλλων και απορριμμάτων από δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους,

στον χειρωνακτικό και μηχανικό καθαρισμό του οδοστρώματος,

στην αποκατάσταση της προσβασιμότητας και της ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

στην αποσυμφόρηση σημείων γύρω από φρεάτια και σχάρες απορροής από υλικά που μεταφέρθηκαν από τη βροχόπτωση.

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας κινητοποιήθηκαν 40 συνεργεία, 30 οχήματα και μηχανήματα έργου, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 60 δρομολόγια απομάκρυνσης κλαδιών και φερτών υλικών, καλύπτοντας παρεμβάσεις και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας.



Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε συντονισμό με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αθηναίων, τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη Δημοτική Αστυνομία και τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες.



Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται με προτεραιότητα στα σημεία όπου υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας, δυσχέρεια στην κυκλοφορία ή αυξημένη συσσώρευση υλικών.



Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Όλγα Δούρου, τόνισε: «Οι εργαζόμενοι της καθαριότητας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο, δίπλα στις συναρμόδιες υπηρεσίες, για την απομάκρυνση των κλαδιών και των φερτών υλικών και για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της καθημερινότητας στην πόλη. Τους ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση και την εργασία τους, πολλές φορές κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Παραμένουμε σε ετοιμότητα και συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μέχρι να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας».



Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να αναφέρουν σημεία στα οποία παραμένουν κλαδιά, φερτά υλικά ή άλλα προβλήματα καθαριότητας μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1595 και της εφαρμογής Novoville.



Πηγή: skai.gr

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