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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κέρκυρα - Κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα - Δείτε βίντεο

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα

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Κέρκυρα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα του δήμου Κέρκυρας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης  ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κέρκυρας, ενώ για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Σημειώνεται πως για σήμερα, η Κέρκυρα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ( κατηγορία 3).

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Κέρκυρα
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