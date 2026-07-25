Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα του δήμου Κέρκυρας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κέρκυρας, ενώ για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Σημειώνεται πως για σήμερα, η Κέρκυρα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ( κατηγορία 3).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.