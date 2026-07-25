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Τραγωδία στη Συρία: Τουλάχιστον 35 νεκροί σε σύγκρουση λεωφορείων κοντά στη Δαμασκό

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα λεωφορείο που μετέφερε μέλη των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας και ένα πολιτικό λεωφορείο επιβατών, ανέφερε το πρακτορείο SANA

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Συρία

Τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο στη Συρία. Τριάντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο επιβατικών λεωφορείων στον δρόμο Ντέιρ αλ-Ζορ-Δαμασκού, ανακοίνωσε το Σάββατο αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα λεωφορείο που μετέφερε μέλη των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας και ένα πολιτικό λεωφορείο επιβατών, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών.

Ασθενοφόρα και ιατρικές ομάδες έσπευσαν γρήγορα στο σημείο, όπου οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στην Παλμίρα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Συρία Δαμάσκος
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