«Ζω Καλά»: Κυριακή 26 Ιουλίου στις 11.30 στον ΣΚΑΪ - Καλεσμένος ο Γιώργος Γιαννόπουλος

Η μάχη ανάμεσα στα «θέλω» και τα «πρέπει» είναι πολλές φορές άνιση, καθώς άλλο προστάζει η καρδιά μας κι άλλο τελικά αποφασίζει το μυαλό μας. Όμως μία τέτοια στάση ζωής, που είναι γεμάτη «πρέπει», δοκιμάζει καταρχάς την ψυχική και κατ’ επέκταση τη σωματική μας υγεία. Αντίθετα, όταν ζούμε τη ζωή που θέλουμε, ζούμε καλύτερα.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Ο Γιώργος Γιαννόπουλος για τα “πρέπει” και τα “θέλω”

Στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, οι ειδικοί μιλούν για την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στα «πρέπει» και στα «θέλω», ώστε να μην χάσουμε μεγάλα κομμάτια από τη ζωή μας, παγιδευμένοι στα στερεότυπα.

Καλεσμένος είναι ο ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος μιλάει για τον ρόλο που παίζουν στη ζωή του τα «πρέπει» και τα «θέλω».

Ακόμη, στην εκπομπή συζητάμε για τα οφέλη της κολύμβησης αλλά και για το φεστιβάλ Γνώσης, Σύνδεσης και Μεταμόρφωσης «Syros Healing Waves».

Δείτε το trailer

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

#ZwKala

Πηγή: skai.gr

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