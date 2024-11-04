Άγριος καυγάς έλαβε χώρα στον τηλεοπτικό αέρα για το τι θα συμβεί στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκινά την Παρασκευή και για τη διαδικασία εκλογής συνέδρων το περασμένο Σαββατοκύριακο μεταξύ του Απόστολου Γκλέτσου και του Άρη Σπηλιωτόπουλου.

Ο κ. Σπηλιωτόπουλος υποστήριξε πως αν οι «87» θεωρούν ότι έχουν την πλειοψηφία τότε δεν έχει λόγο να λειτουργήσει καμία επιτροπή νομιμοποίησης συνέδρων και καμία κρισάρα «και εκεί από τη στιγμή που θα έχουν την υπεροχή θα αποφασίσουν δημοκρατικά, δια πλειοψηφίας, τον αποκλεισμό Κασσελάκη αν αυτό μπορεί να συμβαίνει σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Αν έχουν την πλειοψηφία μπορεί να προχωρήσουν στο παράδοξο για πρώτη φορά η Αριστερά να αποκλείσει υποψηφιότητες και μάλιστα εκλεγμένου προέδρου. Θα γίνουν έτσι case study για φοιτητές πολιτικής επιστήμης».

«Ελάτε λοιπόν στο συνέδριο, κανένα πρόβλημα, ελάτε σύντροφοι αγαπημένοι στο συνέδριο. Το μόνο καμπανάκι που θα χτυπησω και θα εφιστήσω την προσοχή στην εισαγγελία Αθηνών γιατί υπάρχουν καταγεγρραμμένες δηλώσεις και τις έχουμε είτε με ευθύ είτε με πλάγιο τρόπο, για παρακίνηση για να γίνουν κάποια πράγματα από τον κ. Κασσελάκη που θα είναι ο ηθικός αυτουργός για ό,τι συμβεί.

Όταν λέει ότι καταλύεται η δημοκρατία και οι δικοί του ανθρωποι είναι δυσαρεστημένοι και θα το δείξουν στο συνέδριο, τι άλλο να εννοήσω πέραν του προφανούς» ήταν η απάντηση του Απόστολου Γκλέτσου ο οποίος ακόμα μια φορά ζήτησε «προστασία από τα αστυνομικά όργανα. Να προστατευτεί ο χώρος και εμείς όλοι. Θα είμαστε πολλοί σε αριθμό σε έναν χώρο ο οποίος λίγο να γίνει κάτι μπορεί να ποδοπατηθούν άνθρωποι».

Στη συνέχεια οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Άρης Σπηλιωτόπουλος ανέπτυξε τη θέση ότι «η Κεντρική Επιτροπή δια του καταστατικού εισηγείται» με τον Απόστολο Γκλέτσο να απαντά «τι λέτε, ποιος σας το είπε αυτά;» για να ακολουθήσει ο ακόλουθος διάλογος

-Σπηλιωτόπουλος: Στο άρθρο 20 παράγραφο 1 και 2 αναφέρεται ότι το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο. Προφανώς η ΚΕ έχει τη δυνατότητα να κάνει εισήγηση

-Γκλέτσος: Δεν υπάρχει αυτό που λέτε στην ημερήσια διάταξη

-Σπηλιωτόπουλος: Δεν ισχύει αυτό που λέτε

-Γκλέτσος: Και γιατί ισχύει το δικό σας; Υπάρχει πρόγραμμα ημερήσιας διάταξης, θα μας τρελάνετε κ. Σπηλιωτόπουλε; Θα βγάλετε δικούς σας νόμους

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.