Χατζηδάκης για αναβάθμιση από Moody's: Αφήνουμε πίσω το παρελθόν

«H Ελλάδα αφήνει πίσω το παρελθόν, εφαλτήριο για περαιτέρω άνοδο», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Moody’s.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Χαίρομαι που η τελευταία μου δήλωση ως υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά την απονομή της επενδυτικής βαθμίδας στην ελληνική οικονομία από την Moody’s, έναν από τους σημαντικότερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης διεθνώς.

Η σημερινή αναβάθμιση σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου για την ελληνική οικονομία και πιστοποιεί την επιστροφή της χώρας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Είναι αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας που έγινε τα τελευταία 5,5 χρόνια η οποία δεν ήταν εύκολη, εν μέσω διεθνών κρίσεων και γεωπολιτικής αστάθειας. Και προφανώς αποτελεί επιτυχία όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά όλων των Ελλήνων.

Πλέον, μετά τη σημερινή αξιολόγηση της Moody’s, το σύνολο των αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οίκων αξιολόγησης κατατάσσουν την ελληνική οικονομία στην επενδυτική βαθμίδα. Παράλληλα, η αναβάθμιση από την Moody’s, σηματοδοτεί και την έναρξη ενός νέου κύκλου. Διότι η ανοδική πορεία πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου η χώρα μας να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Είναι στο χέρι μας, όχι μόνο να αφήσουμε οριστικά πίσω την κρίση, αλλά και να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, με σχέδιο, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα για να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων και να διασφαλίσουμε ένα θετικό μέλλον για την πατρίδα μας.

Η ανακοίνωση της Moody’s αναφορικά με τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι εύγλωττη και δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια. Επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, η ταχεία μείωση του χρέους, η αύξηση των εσόδων με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, χωρίς αύξηση των φόρων αλλά - αντιθέτως - με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού, η μείωση των κόκκινων δανείων.

Απτή όμως απόδειξη της προόδου της ελληνικής οικονομίας αποτελεί και η εντυπωσιακή ανταπόκριση των επενδυτών στις εκδόσεις ομολόγων στις οποίες προχώρησε χθες ο ΟΔΔΗΧ. Η Ελλάδα ζήτησε από τις αγορές 3 δισ. ευρώ και, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, συγκέντρωσε προσφορές άνω των 56,5 δισ. ευρώ, που είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί για οποιαδήποτε κοινοπρακτική έκδοση από τη χώρα μας.

Είναι επίσης σημαντικό ότι με τις χθεσινές εκδόσεις και εκείνες που προηγήθηκαν από την αρχή του χρόνου, καλύφθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος οι δανειακές ανάγκες της χώρας για το 2025. Και διαμορφώνεται δίχτυ ασφαλείας για όποιες πιθανές αναταράξεις μπορεί να προκύψουν στις διεθνείς αγορές τους επόμενους μήνες. Μπράβο στον ΟΔΔΗΧ, μπράβο σε όλους τους συντελεστές της μεγάλης εθνικής επιτυχίας».

Πηγή: skai.gr

