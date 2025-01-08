Τη συμβολή στο στόχο της Πράσινης Ανάπτυξης επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο Χ με αφορμή την έναρξη του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025».

Ανέφερε συγκεκριμένα: «Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα exoikonomo2025.gov.gr. Δίνουμε δυνατότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα σπίτια τους, μειώνοντας τους λογαριασμούς ενέργειας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και συμβάλλοντας στον στόχο για την πράσινη μετάβαση.»

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα https://t.co/dvSJQDvqHs. Δίνουμε δυνατότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα σπίτια τους, μειώνοντας τους λογαριασμούς ενέργειας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και συμβάλλοντας στον στόχο για την πράσινη μετάβαση. pic.twitter.com/TErADIP24r — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 8, 2025

Πηγή: skai.gr

