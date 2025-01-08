Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής υπεγράφησαν οι παρακάτω συμφωνίες, παρουσία των ηγετών Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου:

- Μνημόνιο Συνεργασίας Διοικήσεων Λιμένων Πειραιά / Θεσσαλονίκης - Πορτ Σαΐντ / Αλεξάνδρειας,

- Μνημόνιο Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα της Υγείας,

- Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος - Κύπρου - Αιγύπτου μεταξύ φορέων αρμόδιων για την προώθηση επενδύσεων,

- Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

