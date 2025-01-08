Λογαριασμός
Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν μετά την ολοκλήρωση της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής υπεγράφησαν τρία μνημόνια συνεργασίας και ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τομέα της Υγείας

Τριμερής Σύνοδος Κορυφής

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής υπεγράφησαν οι παρακάτω συμφωνίες, παρουσία των ηγετών Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου:

- Μνημόνιο Συνεργασίας Διοικήσεων Λιμένων Πειραιά / Θεσσαλονίκης - Πορτ Σαΐντ / Αλεξάνδρειας,

- Μνημόνιο Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα της Υγείας,

- Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος - Κύπρου - Αιγύπτου μεταξύ φορέων αρμόδιων για την προώθηση επενδύσεων,

- Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

