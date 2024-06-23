Αθηναϊκή Ριβιέρα: Τα έργα που μεταμορφώνουν την ακτογραμμή της πρωτεύουσας

Με το σημείο εκκίνησης της Αθηναϊκής Ριβιέρας, τον Πύργο του Πειραιά (Piraeus Tower) να είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του, έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ είναι σε εξέλιξη κατά μήκος όλης της ακτογραμμής των 70 χιλιομέτρων μέχρι το ακρωτήριο του Σουνίου, αναβαθμίζοντας την περιοχή και προσελκύοντας το ενδιαφέρον εγχώριων και διεθνών επενδυτών.

Εκτός από την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στο Ελληνικό από την LAMDA Development, που είναι σε πλήρη εξέλιξη, σχεδιάζονται, υλοποιούνται και παραδίδονται σειρά επιμέρους μεγάλων οικιστικών και τουριστικών αναπλάσεων σε όλο το μήκος της ακτογραμμής. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις κοινοπραξίες και τους κατασκευαστές των έργων δημιουργούνται πολλές νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά τη διάρκεια των έργων όσο και σε μόνιμη βάση, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες και το επιχειρείν γενικότερα.

Σε ποιο στάδιο όμως βρίσκονται μερικές από τις επενδύσεις που είναι σε εξέλιξη; Ποιοι είναι οι μεγάλοι «παίκτες» που οδηγούν την ακτογραμμή στην επόμενη ημέρα;

Αθηναϊκή Ριβιέρα - Νέος Αστικός Περίπατος: Το αμέσως επόμενο διάστημα επίκειται η υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου από την Περιφέρεια Αττικής και τον Ανάδοχο. O Νέος Αστικός Περίπατος της Αθηναϊκής Ριβιέρας είναι ένα εμβληματικό έργο που θα δώσει νέα πνοή σε όλο το παράκτιο μέτωπο της Αθήνας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία, μέσω της κατασκευής του πεζόδρομου - ποδηλατόδρομου, ενός αναβαθμισμένου ελεύθερου δημόσιου χώρου, που αποδίδεται στους πεζούς και τους ποδηλάτες όλου του λεκανοπεδίου αλλά και τους επισκέπτες του. Η πρωτεύουσα αποκτά τον μεγαλύτερο ποδηλατόδρομο - πεζόδρομό της, που θα συνδέει το παράκτιο μέτωπο και το θαλάσσιο αστικό τοπίο 6 Δήμων (από τον Δήμο Καλλιθέας έως τον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης), συνολικού μήκους 22 χλμ. - εκ των οποίων περίπου τα 12 χλμ., προϋπολογισμού 19,1 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - στα πρότυπα των ευρωπαϊκών πόλεων. Οι χώροι πρασίνου θα αυξηθούν, παροτρύνοντας τη χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης και συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττικής και η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ (PPF), ωρίμασαν το έργο και διενήργησαν τη διαγωνιστική διαδικασία. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία (δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ). Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο έλεγχος της σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και το αμέσως επόμενο διάστημα επίκειται η υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου από την Περιφέρεια Αττικής και τον Ανάδοχο.

Ελληνικό: Ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου στη «συμμαχία» για τη δημιουργία της πρώτης έξυπνης-πράσινης πόλης στην Ευρώπη

Με περισσότερους από 30 γερανούς που συνεχώς αυξάνονται σε αριθμό, η πρώην έκταση του αεροδρομίου του Ελληνικού αποτελεί το μεγαλύτερο εργοτάξιο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η LAMDA Development, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων για την πορεία του έργου της δημιουργίας της πρώτης έξυπνης και πράσινης πόλης από τα θεμέλια στην Ευρώπη, έργα υποδομών καθώς και κατασκευαστικά έργα που συνδέονται με οικιστικές αναπτύξεις (Riviera Tower, διώροφες κατοικίες κλπ), εμπορικές και αθλητικές εγκαταστάσεις είναι σε εξέλιξη, μερικά μπροστά και από τα χρονοδιαγράμματα. Την ίδια στιγμή sold out είναι όλες οι οικιστικές αναπλάσεις της αρχικής φάσης. Αυξανόμενο είναι και το ενδιαφέρον για τις οικιστικές αναπλάσεις της νέας γειτονίας του ελληνικού, της «Little Athens», που απευθύνεται σε μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Σε επιχειρηματικό επίπεδο με την είσοδο του εφοπλιστή Γεώργιου Προκοπίου στο έργο του Ελληνικού, με την αγορά του 2% των ιδίων μετοχών της LAMDA Development, ενισχύεται η στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Οδυσσέα Αθανασίου, για δημιουργία ισχυρών εγχώριων και διεθνών συνεργασιών και συμμαχιών για την υλοποίηση του έργου του Ελληνικού, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε κατασκευαστικό επίπεδο. Ειδικότερα, η πώληση του 2% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της LAMDA Development σε εταιρεία συμφερόντων του Γ. Προκοπίου, όπως ανακοινώθηκε, αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας των δύο μερών, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ιδρύματος με Διεθνές Πρόγραμμα Σπουδών και περαιτέρω αναπτύξεις για οικιστικούς και γραφειακούς χώρους εντός του έργου του Ελληνικού, συνολικής επιτρεπόμενης δόμησης 86.000 τ.μ. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα

Ταυτόχρονα, την εβδομάδα που μας πέρασε, ανακοινώθηκε ότι η κατασκευαστική εταιρεία ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, 100% θυγατρική της Metlen Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS) αναλαμβάνει την κατασκευή του εμπορικού προορισμού Riviera Galleria, με συνολική επιφάνεια δόμησης περίπου 23.000 τμ. Η διάρκεια της κατασκευής εκτιμάται σε 26 μήνες.

Αναφορικά με την μεγάλη αστική ανάπλαση του Ελληνικού έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι με την ολοκλήρωση του έργου το μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής αλλάζει, καθώς η έκταση που καλύπτεται από 70% τσιμέντο θα αποτελείται από 70% πράσινο, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Επιπλέον, όπως έχει ανακοινωθεί από την LAMDA Development, ουσιαστικά θα είναι και τα οφέλη στο περιβάλλον από δημιουργία της νέας πόλης καθώς θα ενσωματώνει ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σε διεθνώς σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα εξοικονόμησης ενεργειακών και υδάτινων πόρων κλπ).

Saronida Olympos Golf Project- Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 840 εκατ. ευρώ - Σεπτέμβριο οι μελέτες

Σε εξέλιξη είναι και η προετοιμασία της επένδυσης της Vita Development για το Saronida Olympos Golf Project, που έχει ενταχθεί στο καθεστώς fast track των Στρατηγικών Επενδύσεων, που αποτελεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 840 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη συγκροτήματος ξενοδοχείου, παραθεριστικών κατοικιών και γκολφ σε έκταση 6.000 στρεμμάτων στη Σαρωνίδα. Θα παραχωρηθούν στο Ελληνικό Δημόσιο 2.000 στρέμματα και θα αναδασωθούν 1.000 στρέμματα στον ορεινό όγκο, στον οποίο εκτείνεται η επένδυση.

Την τρέχουσα χρονική περίοδο ο φορέας της επένδυσης, βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης των περιβαλλοντικών όρων και θα ακολουθήσει η εκπόνηση των κατασκευαστικών μελετών προκειμένου να ληφθεί η οικοδομική άδεια και να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες. Οι μελέτες εκτιμάται ότι θα υποβληθούν μετά τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους προκειμένου να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα.

Μαρίνα Αλίμου-Πράσινο φως για την επόμενη φάση του έργου με την έκδοση οικοδομικών αδειών

Υπεγράφη η ΚΥΑ την εβδομάδα που μας πέρασε από τα υπουργεία Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Τουρισμού για την έγκριση της χωροθέτησης και των περιβαλλοντικών όρων της Μαρίνας Αλίμου. Το έργο της ανάπτυξης της Νέας Μαρίνας Αλίμου, εταιρεία της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ μπαίνει στην επόμενη του φάση για την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Η Μαρίνα Αλίμου είναι η μεγαλύτερη μαρίνα των Βαλκανίων και μία από τις ιστορικότερες και εμβληματικότερες μαρίνες της Ελλάδας. Αποτελεί σημείο αναφοράς της πρωτεύουσας και αναπόσπαστο μέρος της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Τοποθετείται σε μία εξαιρετική γεωγραφική - στρατηγική θέση, καθώς βρίσκεται Νοτιοδυτικά της Αθήνας, 15 χλμ. από το κέντρο της πόλης, 8 χλμ. νότια του λιμανιού του Πειραιά και 30 χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετείται από ένα πυκνό δίκτυο συγκοινωνιών που περιλαμβάνει τραμ, λεωφορεία και ταξί.

Με χερσαίο χώρο έκτασης 210.000 τ.μ., θαλάσσιο χώρο 428.000 τ.μ. και λιμενοβραχίονες μήκους 1.170 μ., είναι η μεγαλύτερη μαρίνα της Ελλάδας και των Βαλκανίων με 1100 μόνιμες θέσεις σκαφών εκ των οποίων 50 θέσεις για μεγάλες θαλαμηγούς άνω των 25 μέτρων. Λειτουργεί σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και διαθέτει χώρο διαχείμασης για περίπου 350 σκάφη. Την 1η Ιανουαρίου 2021, το ΤΑΙΠΕΔ παραχώρησε το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου για 40 χρόνια στην θυγατρική εταιρεία «Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου Α. Ε.» της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ η REDS, επίσης θυγατρική του ίδιου Ομίλου, έχει αναλάβει το έργο ανάπτυξης, μελέτης και κατασκευής με στόχο την αναβάθμισή της σε μία από τις πιο σύγχρονες τουριστικές μαρίνες της Μεσογείου.

Η παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα αξιοποίησης της χερσαίας ζώνης συνολικής επιφάνειας 210.000 τ.μ. για ευρείες χρήσης τουρισμού, πολιτισμού και αναψυχής, γεγονός που επιτρέπει την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης τουριστικής επένδυσης συνολικής αξίας περίπου 100 εκατ.ευρώ στο ταχέως αναπτυσσόμενο παράκτιο μέτωπο της ελληνικής πρωτεύουσας, με πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η κτιριακή ανάπτυξη περίπου 18.500μ² θα αναδείξει την δυναμική της μαρίνας καθώς θα φιλοξενήσει χρήσεις τουριστικές, εμπορικές και ψυχαγωγικές που θα την αναβαθμίσουν σε προορισμό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα, το σχέδιο «απαντάει» στις πλέον σύγχρονες επιταγές για φιλικές προς τον πολίτη αναπτύξεις καθώς ο όγκος των κτιρίων θα είναι διασπάσιμος και τα κτίρια ισόγεια, δηλαδή ύψους έως 4,5 μέτρα, ενώ όπου υπάρξει και πρώτος όροφος, το συνολικό ύψος δεν θα ξεπερνά τα 7 μέτρα. Με δεδομένο μάλιστα πως η λεωφόρος Ποσειδώνος βρίσκεται υψομετρικά πιο πάνω από τη Μαρίνα, όποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο κατά μήκος της λεωφόρου θα μπορεί να βλέπει τη θάλασσα σχεδόν σε όλο το μήκος της λεωφόρου, όπως συμβαίνει και σήμερα. Επιπλέον, η αναβάθμιση του θαλάσσιου τμήματος και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και των υπηρεσιών φιλοξενίας σκαφών θα καταστήσουν την μαρίνα Αλίμου σε μία από τις πιο σύγχρονες μαρίνες της Μεσογείου. Στο έργο υπάρχει πρόβλεψη για εκτεταμένους χώρους ιδανικούς για περίπατο και ποδήλατο. Ο περιβάλλοντας χώρος θα έχει δόμηση κάθετη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, και φυτεμένα δώματα που θα «ενώνουν» την πόλη με τη Μαρίνα. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε μια σύγχρονη, «πράσινη» ανάπτυξη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα επηρεαστεί η χρήση του κολυμβητηρίου, το οποίο παραμένει ενταγμένο στην περιοχή.

Σε φάση σχεδιασμού η επένδυση των 80 εκατ. ευρώ για το πεντάστερο στην Αγία Μαρίνα

Το συγκρότημα στην περιοχή Αλθέα της Αγίας Μαρίνας τοποθετημένο στο 36ο χλμ. της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα πλέον βρίσκεται σε πρώιμο μελετητικό και δανειοδοτικό στάδιο για την πλήρη ανακαίνισή του με στόχο να ξεκινήσει τη λειτουργία του το αργότερο έως τις αρχές του 2028. Το μέχρι πρότινος επί δεκαετίες εγκαταλελειμμένο συγκρότημα πλέον έχει περάσει στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της HIG και βρίσκεται σε έκταση 65 στρεμμάτων, η οποία διακρίνεται σε τρία τμήματα που περιλαμβάνουν το κεντρικό κτίριο (ξενοδοχείο) και δύο σειρές bungalows. Η επένδυση της πλήρους ανακαίνισης και λειτουργίας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος το οποίο θα μετατραπεί σε πεντάστερο resort και θα λειτουργείται από τη θυγατρική, Ella Resorts, η οποία διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία της HIG στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι θα απορροφήσει κεφάλαια ύψους 80 περίπου εκατ. Ευρώ στην πλήρη εξέλιξή της, χωρίς σε αυτά να υπολογίζεται το κόστος κτήσης .

Την υλοποίηση και διαχείριση των επενδύσεων της HIG Capital Advisors LLC στην Ελλάδα, εποπτεύει η Inventio που δρα ως αποκλειστικός operating partner του Fund. H Inventio έχοντας ως γνώμονα την καλύτερη υλοποίηση του εκτενoύς επενδυτικού πλάνου που εκπονεί προχώρησε στη δημιουργία της Inventio Edge, που είναι ο βραχίονας ανάπτυξης, υλοποίησης και επίβλεψης όλων των επενδυτικών έργων της HIG και στις δύο πλατφόρμες και για τα ξενοδοχεία και για το hospitality.

Η Inventio Edge Development έχει αναλάβει τον συντονισμό του μελετητικού, αδειοδοτικού και κατασκευαστικού αντικειμένου των έργων της (Project Management / Construction Project Management) H.I.G. Capital Advisors LLC. Η Inventio Edge πλέον διευρύνει σημαντικά τη δραστηριότητά της παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες (end-to-end) ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων (real-estate development) και προς τρίτους.

Η εταιρεία θέτει ως βασική προϋπόθεση για όλα τα έργα που διαχειρίζεται και υλοποιεί την πλήρωση των ESG κριτήριων και standards. Βασικά στοιχεία των παραπάνω αποτελούν ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, τα οικολογικά υλικά, και γενικότερα τεχνικοοικονομικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον τόσο και κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και κατά τη λειτουργία των κτιρίων.

Το υπό ανάπτυξη ξενοδοχείο έχει σημαντικά στοιχεία υπεροχής καθώς διαθέτει ιδιωτική παραλία, υπόγεια σήραγγα επικοινωνίας μεταξύ του ξενοδοχείου και της παραλίας όπου θα λειτουργούν τα bungalows, είναι σε κοντινή απόσταση από το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ενώ είναι πολύ κοντά στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η συγκεκριμένη εξαγορά βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της HIG, εκπρόσωποι της οποίας έχουν αναφερθεί στο αυξημένο ενδιαφέρον για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, προϊδεάζοντας ουσιαστικά για δυνατές κινήσεις, ενώ διαθέτει και τα βασικά κριτήρια επένδυσης που είναι: εγγύτητα σε αεροδρόμιο, δυναμικότητα μεγαλύτερη των 250 κλειδιών και δυνατότητα μετατροπής σε πεντάστερο ξενοδοχείο.

H HIG αποτελεί έναν από τους 3 μεγαλύτερους ξένους θεσμικούς στην Ελλάδα. Όπως έχει αναφέρει ο κος Κωνσταντίνος Μπήτρος, ιδρυτής και γενικός διευθυντής της εταιρείας Inventio η HIG Capital Advisors LLC, ως διαχειρίστρια κεφαλαίων, έχει επενδύσει συστηματικά και μακροπρόθεσμα στην Ελλάδα περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ , και συνεχίζει να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές αυτής,

Ολοκληρώθηκε η επένδυση στην Α Πλαζ Βούλας που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβίωση της τουριστικής κατασκήνωσης του ΕΟΤ

Μετά το One & Only Aesthesis, ολοκληρώθηκε εντός του 2024 και δόθηκε στο κοινό την περασμένη εβδομάδα μια ακόμη τουριστική επένδυση της Grivalia Hospitality στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και συγκεκριμένα στην Α' Πλαζ Βούλας. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης επένδυσης αναβίωσε η τουριστική κατασκήνωση του ΕΟΤ, με τελική κατάταξη της εγκατάστασης στην κατηγορία 5 αστέρων, μεταμορφώνοντάς την στη σύγχρονη μορφή του luxury Glamping (glamorous camping) Το 91Athens Riviera, αποτελεί το πρώτο Members Club στα νότια προάστια. Αναπτύσσεται σε έκταση 45 στρεμμάτων εντός της Α' πλαζ Βούλας και περιλαμβάνει 28 πολυτελείς σκηνές glamping,παραλιακό εστιατόριο με την υπογραφή του γνωστού σε όλους BARBAROSSA PAROS και λοιπούς χώρους εστίασης, tennis club με 8 γήπεδα τένις, Kids club, γυμναστήριο, Spa και καταστήματα. Το κόστος της ανάπτυξης ανήλθε στα 50 εκατ. ευρώ.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα απογειώνει τον ελληνικό Τουρισμό - Η σημασία της αναβάθμισης των ξενοδοχειακών μονάδων και των δημόσιων υποδομών

Τη συμβολή της Αθηναϊκής Ριβιέρας στην εκτόξευση της αναπτυξιακής δυναμικής συνολικά στην περιφέρεια Αττικής, ανέδειξαν και οι ομιλητές του πάνελ που αφορούσε την τουριστική της ανάπτυξης, από το βήμα του Athens Riviera Forum. Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Θάντος, εντεταλμένος σύμβουλος του ΣΕΤΕ οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της Αθήνας αυξήθηκαν το 2023 κατά 26% σε σχέση με το 2022, ενώ οι εισπράξεις, με τη σειρά τους, αυξήθηκαν κατά 30%. Οι επιδόσεις αυτές καθιστούν την περιφέρεια της Αθήνας την πλέον δυναμική σε όλη την Ελλάδα, με τη συμβολή της Αθηναϊκής Ριβιέρας στην εξέλιξη αυτή να είναι καθοριστική.

Την ίδια στιγμή το 80% των επισκεπτών της Αθήνας γνωρίζει πλέον ότι η Αθήνα έχει και παραλιακό μέτωπο, αλλά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπως ανέφερε, ο Ευγένιος Βασιλικός, γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής και Αργοσαρωνικού, κάτι που μέχρι πρότινος δεν ίσχυε. Οι αναβαθμίσεις των ξενοδοχείων στο παραλιακό μέτωπο έβαλαν την Αθήνα στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, Αναφέρθηκε όμως στην επιτακτική ανάγκη βελτίωσης των δημόσιων υποδομών προκειμένου να σηκώσουν το υφιστάμενο βάρος. Τα σκουπίδια και το κυκλοφοριακό είναι δύο από τα ζητήματα που χρήζουν βελτιώσεων.

Εμβληματικό σημείο αναφοράς για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια του Φόρουμ, αποτελεί και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Δέλτα Φαλήρου. Στόχος ήταν και είναι, όπως ανέφερε η Έλλη Ανδριοπούλου, διευθύνουσα συμβούλου του ΚΠΙΣΝ, η προώθηση του πολιτισμού και η σύνδεση με την τοπική κοινωνία, βαδίζοντας στις ράγες του αειφόρου τουρισμού. Το 2023 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το επισκέφτηκαν 3 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ υλοποιήθηκαν και 3.000 δωρεάν δράσεις για όλο τον κόσμο.

Σε φάση υλοποίησης έχει εισέλθει επίσης και το μεγάλο έργο της δημιουργίας ανάπλασης πάρκου η οποία αποτελεί και τη δεύτερη φάση του έργου ανάπλασης στο Φαληρικό Όρμο. Η υλοποίηση της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα έργα της χώρας και της Ευρώπης. Όταν ολοκληρωθεί θα αποτελέσει ένα πάρκο πρότυπο, στολίδι για την Αττική. Δεν είναι ένα μεμονωμένο πάρκο, αλλά ένα πάρκο μητροπολιτικού χαρακτήρα, τόσο για τους όμορους Δήμους, όσο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Το πάρκο θα παρέχει δραστηριότητες, πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές.

Στα πολλαπλά οφέλη από την ανάπλαση της Αθηναϊκής Ριβιέρας αναφέρθηκε εκτενώς και ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, ανοίγοντας τις εργασίες του Athens Riviera Summit. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, όπως αύξηση θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της ανάπλασης και μετά, προσέλκυση επισκεπτών. Δεν είναι μία «βαριά» οικιστική ανάπτυξη καθώς τηρούνται οι περιβαλλοντικές ισορροπίες και αυξάνεται σημαντικά το πράσινο αποτύπωμα, είπε ο υπουργός.

Αθηναϊκή Ριβιέρα στην πορεία του χρόνου - Λιδωρίκης:«Μια οικοδομική εταιρεία, ιδρυθείσα εις το Φάληρον, ευκόλυνε το κτίσιμο ωραίων σπιτιών και επαύλεων χαριτωμένων»

Το εγχώριο και διεθνές ενδιαφέρον για την Αθηναϊκή Ριβιέρα δεν είναι όμως κάτι νέο. Σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, 120 περίπου χρόνια πριν, διαβάζουμε για την ακτογραμμή της πρωτεύουσας από τα απομνημονεύματα του συγγραφέα, θεατράνθρωπου και πολιτικού Μίλτου Γ. Λιδωρίκη (Εκδόσεις Polaris- Μίλτος Λιδωρίκης: Έζησα την Αθήνα της Μπελ Επόκ):

«Μια οικοδομική εταιρεία, ιδρυθείσα εις το Φάληρον, ευκόλυνε το κτίσιμο ωραίων σπιτιών και επαύλεων χαριτωμένων. Πολλοί, συνηθισμένοι να κατέρχονται μόνον το καλοκαίρι, επωφελήθησαν όλων των ευκολιών και κτίσαντες ιδικά τους σπίτια παρέμενον και τον χειμώνα, διότι, εκτός των άλλων, η ζωή ήτο πολύ ευθηνοτέρα της ζωής της πρωτευούσης […] Ένωρίς το απόγευμα και μέχρι της ώρας του γεύματος, εις την πλαζ η κίνησις ήτο διαρκής. Ένα αδιάκοπο σούρτα φέρτα από της μιας άκρης μέχρι της άλλης. Τα τραπεζάκια γεμάτα, το ένα κοντά στο άλλο. ακούραστα τα ζευγάρια πηγαινοήρχοντο, φλυαρούσαν, γελούσαν, έριχναν ματιές. Μια ζωή, μια χαρακτηριστική κίνησις, ένας βόμβος προδίδων ευχαρίστηση και χαράν, ένας συνωστισμός ευχάριστος, αν και πολύ μεγάλος, έδειχναν ότι το Φάληρον θα έμενε πάντοτε η ωραιοτέρα θερινή διασκέδασις της πρωτευούσης».

Από την μικρή οικοδομική εταιρεία του Φαλήρου στις αρχές του 19ου αιώνα, στο σήμερα όπου εγχώριοι και διεθνείς επενδυτές και κοινοπραξίες οδηγούν την Αθηναϊκή Ριβιέρα στην επανατοποθέτηση της στο διεθνή χάρτη. Έχοντας ως σταθερό συγκριτικό πλεονέκτημα στην πορεία του χρόνο την μοναδική φυσική της ομορφιάς και το κλίμα της, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι προσβάσιμη σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

