Συνάντηση με τον εκλεγμένο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντη Μπελέρη , είχε σήμερα Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την έναρξη της συναντήσής τους ο Έλληνας πρωθυπουργός συνεχάρη τον ευρωβουλευτή για την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξέφρασε την ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα είναι και οριστικά εκτός φυλακής.

«Έχω πολλούς λόγους, αγαπητέ μου Φρέντη, να χαίρομαι που σε υποδέχομαι σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτον, να σε συγχαρώ για την εκλογή σου ως Έλληνα ευρωβουλευτή πια, στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι σίγουρος ότι θα επιτελέσεις στο ακέραιο τα καθήκοντά σου.

Εγώ να σου πω πόσο χαίρομαι που αυτή η μεγάλη περιπέτεια φαίνεται να πλησιάζει προς το τέλος της. Έγινε το αυτονόητο, πήρε την άδεια για να μπορέσεις να ασκήσεις τα καθήκοντά σου και να ορκιστείς. Ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα είσαι και οριστικά εκτός φυλακής, να κλείσεις αυτό το κεφάλαιο για όλους μας, για να προχωρήσουμε, να κοιτάξουμε μπροστά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του ο Φρέντη Μπελέρης τον ευχαρίστησε και επισήμανε ότι θα τιμήσει την εμπιστοσύνη που του έδειξε λέγοντας ότι ο στόχος του είναι να βοηθήσει και την «Ελληνική Εθνική Μειονότητα να σταθεί στις πατρογονικές εστίες».

«Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω και από κοντά που όλο αυτόν τον καιρό με στηρίξατε. Θα τιμήσω την εμπιστοσύνη που μου δώσατε βάζοντάς με στο ευρωψηφοδέλτιο. Θεωρώ ότι δεν είναι αυτονόητο για τη χώρα όπου ζούμε το κράτος δικαίου, το δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Θέλω να βοηθήσω σε αυτά. Να βοηθήσω και την Ελληνική Εθνική Μειονότητα να σταθεί στις πατρογονικές εστίες, αλλά και το κράτος αυτό να πλησιάσει και να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας» δήλωσε ο κ. Μπελέρης.

«Αυτό θέλουμε κι εμείς και να ξέρεις -εξάλλου, νομίζω ότι έχω αποδείξει έμπρακτα αυτό- ότι στέκομαι δίπλα στον λαό της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Έχουμε κάθε λόγο και εμείς να θέλουμε μία Αλβανία η οποία κάνει πρόοδο στα ζητήματα αυτά, η οποία έρχεται πιο κοντά στην Ευρώπη, τηρώντας όμως τις ευρωπαϊκές της δεσμεύσεις. Αυτός νομίζω ότι είναι ένας κοινός στόχος για τον οποίο όλοι θέλουμε να εργαστούμε» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι η Φρέντη Μπελέρης προσήλθε νωρίτερα σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου γνώρισε θερμή υποδοχή αφότου εγκρίθηκε από τις αλβανικές αρχές η άδεια του για να μεταφερθεί στο Στρασβούργο.

Πηγή: skai.gr

