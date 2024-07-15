ΣΥΡΙΖΑ: Τα φουσκωμένα τιμολόγια δεν κρύβονται, παρά την κυβερνητική προπαγάνδα

«Η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, διά του εκπροσώπου της, Π. Μαρινάκη, να κάνει "αόρατες" τις εκρηκτικές αυξήσεις τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα του καρτέλ στην ενέργεια, στο στήσιμο του οποίου έχει συμβάλει καθοριστικά», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωση του.

Τονίζει ότι «ωστόσο, τα φουσκωμένα τιμολόγια που πνίγουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις δεν γίνεται να κρυφτούν, παρά την κυβερνητική προπαγάνδα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει πως «το ίδιο ισχύει, βεβαίως, και για τις επιστροφές επιδότησης ρεύματος που ζητά η κυβέρνηση από μια σειρά μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ενώ σχολιάζει ότι «ως προς αυτό, πέρα από τη γνωστή σπέκουλα περί "λαϊκισμού" του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαρινάκης είχε το θράσος να επιχειρήσει να διαψεύσει ακόμα και τους ίδιους τους επιχειρηματίες, οι οποίοι διαμαρτύρονται δικαίως για τον εμπαιγμό».

Εν είδει τελεσίγραφου, στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «πανηγύρισε, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, για την αναβάθμιση του αξιόχρεου του ελληνικού Δημοσίου από τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings» και τον καλεί να εξηγήσει: «πώς γίνεται με τις συνεχείς αναβαθμίσεις από οίκους αξιολογήσεων και την ακμάζουσα οικονομία να μην ενδιαφέρθηκε κανένας ξένος επενδυτής για την ATTICA Bank; Από τη στιγμή μάλιστα που τα… σπασμένα θα τα πληρώσει το δημόσιο…».

