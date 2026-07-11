Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία συνεχίζει στο Μουντιάλ και θέλει να το πάρει και αυτό. Παρά το ότι δέχθηκε το πρώτο της γκολ στη διοργάνωση, με γκολ του Μερίνο στο 88' νίκησε το Βέλγιο με 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Γαλλία.

Οι Ισπανοί άνοιξαν το σκορ με τον Φαμπιάν Ρουίθ στο μισάωρο, οι Βέλγοι ισοφάρισαν με τον πρώτο τους σκόρερ, Ντε Κετελάερε στο 41', αλλά ένα τραγικό λάθος του Λάμενς (ο οποίος αντικατέστησε τον εξαιρετικό Κουρτουά στο 71') έδωσε τον δυνατότητα στο Μερίνο με ένα ακόμη δικό του γκολ στα τελευταία λεπτά, να στείλει την Ισπανία στην επόμενη φάση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Ισπανία να παίρνει από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τους ποδοσφαιριστές της να κυκλοφορούν την μπάλα και με εκείνους του Βελγίου να περιμένουν περισσότερη ώρα στο δικό τους μισό του γηπέδου. Η πρώτη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ ήρθε στο 10’, σε φάση που ξεκίνησε από στημένο και συνεχίστηκε με συρτό γύρισμα του Ρουίθ και ένα σουτ του Ρόδρι που σταμάτησε στον Ενγκόι, ενώ στο 15’ ο Ντε Κετελάρε πάτησε στη μεγάλη περιοχή των Ισπανών και σούταρε, πάνω στον Κουκουρέγια.

Το πρώτο 20λεπτο πέρασε χωρίς να δούμε κάποια μεγάλη φάση για γκολ, με τους Ισπανούς να έχουν τον πρώτο λόγο και με τους Βέλγους να μην έχουν πρόβλημα να περιμένουν στο δικό τους μισό του γηπέδου και να προσπαθούν να απειλήσουν με αντεπιθέσεις. Η Ισπανία απείλησε τον Κουρτουά στο 21’, με τον Γιαμάλ να συγκλίνει από τα δεξιά και να πλασάρει με φάλτσο όντας στα όρια της μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε, με την Ισπανία να συνεχίζει να είναι ανώτερη και καταφέρνοντας τελικά να βρει τον τρόπο για να ανοίξει το σκορ με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα! Ο Γιαμάλ συνεργάστηκε άψογα με τον Πόρο στην αριστερή πλευρά της επίθεσης της «ρόχα» και ο δεύτερος έκανε το συρτό γύρισμα, με τον Όλμο να σουτάρει στην κίνηση και να αναγκάζει τον Κουρτουά σε δύσκολη επέμβαση, όμως ο Ρουίθ βρέθηκε στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή, για να πάρει το… ριμπάουντ και να κάνει το 1-0!



Στο 35’ ο Γιαμάλ πήρε φάουλ από τον Ντοκού όντας ελάχιστα έξω από τη μεγάλη περιοχή των Βέλγων και εκτέλεσε απευθείας, με τον Κουρτουά να έχει απάντηση, ενώ ο άσος της Μπαρτσελόνα απείλησε ξανά στο 40’, όταν απέφυγε υπέροχα δύο αμυντικούς και σούταρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Παρ’ όλα αυτά, το Βέλγιο, στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία που δημιούργησε βρήκε το γκολ της ισοφάρισης, με τον Καστάνιε να κάνει υπέροχη σέντρα από τα δεξιά και με τον Ντε Κετελάρε να νικά τον Κουμπαρσί στον αέρα, σκοράροντας με καρφωτή κεφαλιά για το 1-1!

Αυτή ήταν και η τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου ημιχρόνου, ενώ το δεύτερο ξεκίνησε με τον Κουρτουά να βγαίνει νικητής σε ένα τετ-α-τετ του με τον Γιαμάλ, ενώ δόθηκε και οφσάιντ την ώρα στης κάθετης που έκανε ο Κουμπαρσί. Στο 52’ η Ισπανοί κυκλοφόρησαν την μπάλα για ώρα γύρω από τη μεγάλη περιοχή του Βελγίου και ένα σουτ του Κουκουρέγια κόντραρε και έφυγε κόρνερ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ένα μακρινό σουτ του Όλμο έφυγε ψηλά άουτ.

Το Βέλγιο απάντησε στο 55’, όταν ο Ντε Μπρόινε συνεργάστηκε με τον Ντοκού και ο Κουμπαρσί αντιμετώπισε το γύρισμα του δεύτερου, με την μπάλα να καταλήγει στον Ντε Κάιπερ, ο οποίος σούταρε με δύναμη στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Με το ματς να έχει πάρει γρήγορο ρυθμό, ο Γιαμάλ σούταρε στο 61’, με τον Κουρτουά να έχει απάντηση, όπως είχε απάντηση και σε διαγώνιο πλασέ του Ογιαρθάμπαλ στο 62’, ενώ δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Σιμόν μπλόκαρε ένα συρτό σουτ του Ντε Μπρόινε.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.