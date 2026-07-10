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«Βόμβα» μεγατόνων από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ: Παίρνει τον Τζέντι Όσμαν με ηγεμονικό συμβόλαιο

Ο Τούρκος φόργουορντ αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό καθώς έφερε μυθική πρόταση - «Με στεναχωρεί η απόφασή σου», η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου 

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Οσμάν

«Βόμβα» μεγατόνων από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς παίρνει τον Τζέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό.

Ο «δικέφαλος του βορρά» προχωρά σε μια αδιανόητη προσθήκη, καθώς πληρώνει δυο εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό και αποκτά τον Τζέντι Όσμαν για τα επόμενα τρία χρόνια!

Η είδηση αποτελεί μια... βόμβα, καθώς γνωστοποιήθηκε λίγο μετά την ανάρτηση αποχαιρετισμού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Τούρκο φόργουορντ, ο οποίος ζήτησε να από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ να αποχωρήσει!

Μάλιστα, παρά τις πολλές προτάσεις που φερόταν να είχε ο Όσμαν από την πατρίδα του, γοητεύτηκε από τον ενδιαφέρον της ομάδας της Θεσσαλονίκης, καθώς πέραν του buy out των 2 εκατ. ευρώ, ο ΠΑΟΚ του προσφέρει μυθικό συμβόλαιο 9 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας!

Με τον τρόπο αυτόν η ομάδα του Τρινκέρι, αποκτά έναν από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη στο «ανοικτό» γήπεδο και προσθέτει ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ του.

Την περασμένη σεζόν στον Παναθηναϊκό, ο Όσμαν είχε στη ΕuroLeague, 12,9 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΠΑΟΚ ΚΑΕ Παναθηναϊκός
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