Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν από το Ιράν να δηλώσει δημόσια ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ και ότι όλες οι λωρίδες στο στενό θα είναι ανοιχτές για τη ναυτιλία χωρίς διόδια, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το Ιράν αρνείται κατηγορηματικά να παραχωρήσει τον έλεγχο του στενού, της στρατηγικής πλωτής οδού μέσω της οποίας συνήθως διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων, δήλωσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες.

«Απαιτούμαι από το Ιράν μια επίσημη-δημόσια δήλωση που να αναγνωρίζει ότι όλα τα κανάλια του Στενού του Ορμούζ είναι ανοιχτά και ότι δεν θα επιτίθενται πλέον σε πλοία. Αν δεν κάνουν τη δήλωση, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα με αυτούς», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Το Ιράν έχει δηλώσει στην Ουάσινγκτον ότι οι πρόσφατες επιθέσεις σε πλοία στο στενό προήλθαν από «ένα λάθος του συστήματός τους». «Φαίνεται πως υπάρχει μια μάχη εξουσίας που εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των σκληροπυρηνικών στο Ιράν και των πραγματιστών», συνέχισε.

Τρία εμπορικά δεξαμενόπλοια του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας δέχτηκαν πυρά αυτή την εβδομάδα, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να χτυπήσουν ιρανικές εγκαταστάσεις και το Ιράν να απαντήσει με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε κράτη του Κόλπου, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο έχει λήξει.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, θα μεταβεί στο Ομάν το Σάββατο για συνομιλίες σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως την κατάσταση στο στενό, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Ελπίζουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα δηλώσουν δημόσια ότι θα σταματήσουν να χτυπούν πλοία και θα αναγνωρίσουν ρητά ή τουλάχιστον έμμεσα ότι τα έκαναν θάλασσα. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό τώρα», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος μάς έδωσε εντολή να μιλήσουμε. Αν συνεχίσουν να κάνουν επιθέσεις σε πλοία ή εμπλακούν σε οποιεσδήποτε άλλες εχθρικές ενέργειες, τότε θα τους ανταποδώσουμε το χτύπημα», συνέχισε.

Προθεσμία μέχρι το Σάββατο

Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν δημόσια δήλωση μέχρι το Σάββατο, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και ότι δεσμεύεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, αναφέρει ο ιστότοπος Axios.

Τα επανειλημμένα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων εντός και γύρω από το στενό, ώθησαν την εύθραυστη συμφωνία πιο κοντά στην κατάρρευση, με τον Πρόεδρο Τραμπ να κηρύσσει το «τέλος» της εκεχειρίας αυτή την εβδομάδα.

Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι η αποτυχία του Ιράν να τηρήσει μια τόσο απλή δέσμευση εγείρει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την προθυμία και την ικανότητά του να εφαρμόσει μια πολύ πιο περίπλοκη πυρηνική συμφωνία.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, τόνισε ότι ο Τραμπ έχει δώσει στους Αμερικανούς διαπραγματευτές χώρο και χρόνο για να επιδιώξουν μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, «αλλά όχι πολύ χώρο και χρόνο». «Καταρτίζονται σχέδια για εναλλακτικές επιλογές εάν δεν επιτευχθεί πυρηνική συμφωνία», δήλωσε.

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Αν δεν πάρουμε τη «σκόνη», δεν θα έχουμε συμφωνία

Η βασική απαίτηση από την πλευρά των ΗΠΑ είναι το Ιράν να παραδώσει τα πυρηνικά του υλικά. Πιστεύεται ότι η Τεχεράνη κατέχει περισσότερες από 900 λίβρες ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, το οποίο ο Τραμπ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλούν «πυρηνική σκόνη», εξήγησαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το πυρηνικό ζήτημα υποτίθεται ότι θα διευθετηθεί σε διαπραγματεύσεις εντός μιας περιόδου 60 ημερών βάσει του «μνημονίου κατανόησης» που υπεγράφη τον Ιούνιο από τις δύο χώρες.

«Θέλω απλώς να ξεκαθαρίσω εδώ ότι αν δεν πάρουμε τη σκόνη, δεν θα έχουμε συμφωνία με το Ιράν», επέμεινε ένας αξιωματούχος.

«Έχουμε πολλές επιλογές» εάν το Ιράν αρνηθεί, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και οικονομικών επιλογών, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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