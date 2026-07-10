Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας, έπειτα από έρευνα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, σύμφωνα με την οποία οι «τρικολόρ» χρησιμοποίησαν την αεροπορική εταιρεία charter GlobalX για τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης δεν αφορά μόνο την επιλογή της αεροπορικής εταιρείας, αλλά και τις υπόλοιπες δραστηριότητές της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η GlobalX έχει αναλάβει σημαντικό μέρος των πτήσεων απέλασης για λογαριασμό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE), ενώ κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) φέρεται να συμμετείχε και σε πτήσεις μεταφοράς κρατουμένων προς υπερπόντιες εγκαταστάσεις κράτησης.

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει ιδιαίτερη συζήτηση, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γαλλίας έχουν τοποθετηθεί επανειλημμένα υπέρ της διαφορετικότητας και κατά της ξενοφοβίας. Ο αρχηγός της ομάδας, Κιλιάν Eμπαπέ, είχε καλέσει δημόσια τους Γάλλους πολίτες να συμμετάσχουν στις εκλογές και να αντιταχθούν στην άνοδο της ακροδεξιάς, τονίζοντας τη σημασία της κοινωνικής συνοχής και των δημοκρατικών αξιών.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) ούτε η GlobalX έχουν σχολιάσει δημόσια τα ευρήματα της έρευνας ή τη συνεργασία τους.

Η υπόθεση ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από την εταιρική ευθύνη στον επαγγελματικό αθλητισμό. Τα τελευταία χρόνια, ομάδες, ομοσπονδίες και διεθνείς διοργανώσεις δέχονται ολοένα και μεγαλύτερο έλεγχο όχι μόνο για τις αθλητικές τους επιδόσεις, αλλά και για τις επιχειρηματικές συνεργασίες που επιλέγουν. Παρότι δεν υπάρχει ένδειξη ότι η γαλλική αποστολή γνώριζε ή συμμετείχε στις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρείας, η δημοσίευση της έρευνας έχει ήδη προκαλέσει δημόσιο διάλογο σχετικά με τα κριτήρια επιλογής συνεργατών από μεγάλους αθλητικούς οργανισμούς.

Το ρεπορτάζ του The Guardian έχει ήδη αναπαραχθεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον αν η Γαλλική Ομοσπονδία ή η GlobalX θα τοποθετηθούν επίσημα τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

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