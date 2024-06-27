Ανδρουλάκης: Χρειαζόμαστε στην Ευρώπη πολιτικές για περισσότερη διαφάνεια, αλληλεγγύη κι ένα ταμείο που θα επαναπατρίσει επενδύσεις

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συμμετείχε σήμερα στη προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες και σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «τα τελευταία πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε πολύ μεγάλες περιπέτειες: η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός, ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή».

«Αυτές οι περιπέτειες πρέπει να μας κάνουν σοφότερους και να επιλέξουμε πρόσωπα με επάρκεια για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα», προσέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επισήμανε ότι χρειάζονται πολιτικές για περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη αλληλεγγύη που θα στηρίξουν τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα όπως είναι η στεγαστική κρίση που πλήττει τις νεότερες γενιές, το δημόσιο σύστημα υγείας και η κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα, «ζητήματα κορυφαία για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες της περιφέρειας» και προσέθεσε:

«Αλλά και ένα ταμείο ”ευρωπαϊκής οικονομικής κυριαρχίας”, που θα επαναπατρίσει επενδύσεις από τρίτα κράτη στην Ευρώπη για περισσότερη ανταγωνιστικότητα και καλύτερες θέσεις εργασίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

