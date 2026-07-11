Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή Wall Street, όπου ξεχώρισε το εντυπωσιακό ντεμπούτο της νοτιοκορεατικής τεχνολογικής εταιρείας SK Hynix στον Nasdaq

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Wall Street

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ξεχώρισε το εντυπωσιακό ντεμπούτο της νοτιοκορεατικής τεχνολογικής εταιρείας SK Hynix στον Nasdaq.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 149,60 μονάδων (+0,29%), στις 52.637,01 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 74,71 μονάδων (+0,29%), στις 26.281,60 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 31,75 μονάδων (+0,42%), στις 7.575,39 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Wall Street χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark

Απόρρητο