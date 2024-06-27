Ο Κασσελάκης ζητά λεφτά από τους βουλευτές - Θα καθυστερήσει η πληρωμή Ιουνίου, λέει στους εργαζόμενους

Μετά την απόφαση για το κλείσιμο του καθημερινού φύλλου της ιστορικής εφημερίδας Αυγή , ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί βουλευτές και ελέγχονται να συνδράμουν οικονομικά το κόμμα, για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στα κομματικά μέσα για τον μήνα Ιούνιο.

Με επιστολή που εστάλη χθες από την οικονομική υπηρεσία της Κουμουνδούρου ζητείται η οικονομική στήριξη είτε με δωρεά είτε με σύναψη δανείου για να καλυφθούν τα έξοδα ύψους 375,146 ευρώ.

Η επιστολή αναφέρει:

«Σύντροφοι, συντρόφισσες

Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν το Κόμμα μας επιτάσσουν τη μέγιστη δυνατή οικονομική συμβολή όλων μας. παρακαλούμε να συνδράμουμε είτε με δωρεά (donation.syriza.gr), είτε με σύναψη δανείου (κατόπιν επικοινωνίας με το λογιστήριο) προκειμένου να καλυφθούν οι μήνες σας για τα Μέσα του Κόμματος, συνολικού ύψους 35.146 ευρώ (Ευρώπητοι 199.197 ΑΥΓΗ491. ).

Με εκτίμηση, η οικονομική διεύθυνση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, εστάλη και δεύτερη επιστολή, με παραλήπτες τους εργαζόμενους με την οποία ενημερώνονται ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στην κατάβολή του μισθού του Ιουνίου.

Χθες ο Στέφανος Κασσελάκης κάλεσε τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δωρεά για τη στήριξη του κόμματος και όπως είπε ο ίδιος θα δώσει το παράδειγμα δωρίζοντας το μέγιστο ποσό που επιτρέπεται, δηλαδή 20.000 ευρώ.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους στην Αυγή, είπε ότι κατανοεί την ανησυχία τους και ότι τους προσφέρθηκε να αναλάβουν οι ίδιοι το φύλλο, αλλά «δεν εισακούστηκε».

Υπενθύμισε, δε, ότι η απόφαση για το κλείσιμο του καθημερινού φύλλου είχε λάβει η ΠΓ του κόμματος πριν την εκλογή του, αλλά ο προκάτοχος του δεν την εφάρμοσε.

Αναφερόμενος στο θέμα, ο επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ ότι «η απόφαση για τη βιωσιμότητα της Αυγής είχε παρθεί πολύ νωρίτερα».

Σχετικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει στο ΣΥΡΙΖΑ για τα οικονομικά του κόμματος τόνισε ότι «το αδιέξοδο στο ΣΥΡΙΖΑ είναι γιατί έχουμε πλέον μικρότερη χρηματοδότηση».

