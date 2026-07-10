Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία, μετά τα σχετικά αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της ΠΟΦΕΕ και άλλων επαγγελματικών φορέων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατ. αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περίπου 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι το διάστημα έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία είναι επαρκές για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.

Σημιώνεται πως και φέτος όπως και πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, το Υπουργείο Οικονομικών δέχτηκε «ομοβροντία» αιτημάτων από συλλόγους λογιστών και επιμελητήρια ανά την Ελλάδα τα οποία ζητούσαν παράταση της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τις 15 Ιουλίου στις 30 Ιουλίου.

Πανελλήνια Ομοσπονδία φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελμάτων

Ένωση φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών Αττικής

Ένωση φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών νομού Θεσσαλονίκης

Ένωση φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών Ημαθίας

Ενώσεις λογιστών Ηπείρου και νομού Αιτωλοακαρνανίας

Οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας

1ο περιφερειακό τμήμα Θράκης

Είναι μερικοί μόνο από τους θεσμούς που έστειλαν επιστολές προς το οικονομικό επιτελείο για να ζητήσουν παράταση. Ένα αίτημα το οποίο εξεταζόταν με θετική διάθεση από το υπουργείο οικονομικών όπως είχε αναφέρει το skai.gr.

Πηγή: skai.gr

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