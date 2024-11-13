Μητσοτάκης από το Μπακού: Η Ελλάδα έχει ηγετική θέση στον ενεργειακό μετασχηματισμό - Υπάρχουν ευκαιρίες επένδυσης

Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να δώσω στον κόσμο είναι ότι η Ελλάδα έχει ηγετική θέση στον ενεργειακό μετασχηματισμό και αυτό βεβαίως δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες επένδυσης στη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Μπακού.

Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο υπουργός μου θύμισε προηγουμένως ότι παρακολουθήσαμε μαζί την COP στο 2007. «Εκείνη την εποχή, όταν βρεθήκαμε στο Μπαλί, η Ελλάδα παρήγαγε την περισσότερη ενέργεια της από ορυκτά καύσιμα. Το καταφέραμε όμως να το περικόψουμε αυτό κατά 45% μετακινούμενοι προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το 50% της ενέργειάς μας προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια αυτός ο μετασχηματισμός θα δημιουργήσει περαιτέρω ευκαιρίες για επενδύσεις. Φυσικά αυτό βοηθιέται και από τη γεωγραφία μας. Η Ελλάδα είναι ευλογημένη γιατί διαθέτει μια γεωγραφία που της επιτρέπει να εκμεταλλευτεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και βέβαια επικεντρωνόμαστε και στην εξαγωγή ενέργειας που πλέον αλλάζει την παραδοσιακή μας αν θέλετε στάση ή θέση ως καθαρό εισαγωγέα ενέργειας» τόνισε.

«Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ο πράσινος μετασχηματισμός. Ήδη ο Υπουργός το τόνισε γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η κλιματική κρίση είναι γεγονός. Αυτή τη στιγμή αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξισορροπήσουμε ανάμεσα στους στόχους της βραχυπρόθεσμης προσαρμογής και της μακροπρόθεσμης άμβλυνσης» ανέφερε ακόμα μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

