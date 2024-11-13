Συνέντευξη στο Bloomberg από το Μπακού όπου βρίσκεται για τις εργασίες της 29ης Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP29) έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι αλλαγές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης πρέπει να επιταχυνθούν, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι τέτοιες σύνοδοι έχουν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο φιλόδοξων στόχων που δεν εκπληρώνονται.

Η κλιματική κρίση είναι εδώ και ειδικά στη Μεσόγειο, τόνισε ο πρωθυπουργός και επισήμανε την ανάγκη η Ευρώπη να προσφέρει περισσότερη συνεργασία και χρηματοδότηση για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες στις χώρες που πλήττονται περισσότερο.

Για την Ελλάδα είπε έχουμε συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα των αλλαγών λόγω και των κλιματικών καταστροφών που είχαμε, ενώ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πλημμύρες στην Ισπανία.

«Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στη μακροπρόθεσμη άμβλυνση αυτών των δυσκολιών και φυσικά να βοηθήσουμε τους λαούς μας να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές καταστροφές. Γι’ αυτό λοιπόν, χρειάζεται χρηματοδότηση. Δεν πρόκειται δηλαδή να βοηθήσουμε μόνο τις φτωχές χώρες να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, αλλά και πιο ώριμες οικονομίες, να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες».

Σε ερώτηση εάν θα επιδιώξει αλλαγή στην πολιτική στην Ελλάδα απέναντι στις πυρκαγιές, απάντησε: «Ναι φυσικά. Αυτό εξαρτάται και από την Ευρώπη. Ήδη η Ευρώπη αποφάσισε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και ιδιαίτερα την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και να τα αντικαταστήσει με ΑΠΕ κατά 12% και θα ακολουθήσουμε κι εμείς.

Υπάρχουν και απώλειες ζωής. Για μας αυτό μετράει περισσότερο απ’ όλα γι’ αυτό θέλουμε να ληφθούν και μέτρα για να χρησιμοποιούνται οι υδάτινοι πόροι μας περισσότερο. Γιατί για μας η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και γι’ αυτό θα ήθελα να βεβαιωθώ ότι η Ευρώπη θα προσφέρει περισσότερη συνεργασία αλλά και περισσότερους πόρους όσον αφορά στις χώρες που βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Για το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης από τις ΗΠΑ σσημείωσε: «Κατ' αρχήν ελπίζω ότι δεν θα δούμε μια επανάληψη της απόσυρσης των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού. Γιατί οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύσουν πολύ περισσότερο από την Ευρώπη τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων, εμείς εκπροσωπούμε μόνο το 6% δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνοι μας.

Υπάρχει λοιπόν η εθνική η πολιτική των ΗΠΑ αλλά και μια καθαρή τεχνολογία που κατέχουν οι ΗΠΑ και ελπίζουμε ότι θα μας προσφέρουν πολλές καινοτόμες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για το τηλεφώνημα που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ: «Έχω αρκετή εμπειρία όσον αφορά την ηγεσία, το ίδιο και ο Πρόεδρος Τραμπ. Είχαμε ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Έχω μια καλή σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ και ελπίζω αυτή η σχέση να συνεχιστεί. Τονίσαμε κατά τη διάρκεια αυτού του τηλεφωνήματος την ανάγκη να εργαστούμε πολύ σκληρά για να διατηρήσουμε αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα που έχουμε και ελπίζω ότι η Ευρώπη θα ακολουθήσει».

Έχει έρθει η ώρα να πάμε από τα λόγια στην πράξη έτσι ώστε στην Ευρώπη να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Αν θέλετε ήμασταν ουραγοί και πριν αναλάβει ο Πρόεδρος Τραμπ.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να χρειαστεί η Ευρώπη να ανταποδώσει αν ξεκινήσει ένας εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ, απάντησε: «Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω στο ελεύθερο εμπόριο. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες προμήθειας LNG από τις ΗΠΑ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μας βοηθήσουν οι ΗΠΑ. Υπάρχουν τρόποι να συζητήσει κανείς με την ηγεσία των ΗΠΑ, με την αμερικάνικη κυβέρνηση. Πιστεύω στο διάλογο, πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση είναι ανάγκη «να στοχεύσουμε περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, φαίνεται η Ευρώπη να το έχει συνειδητοποιήσει. Και είμαι επιφυλακτικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε».

Για την ελληνική οικονομία είπε ότι έχει διατηρήσει έναν ρυθμό ανάπτυξης για 5-6 χρόνια και εκτίμησε ότι η χώρα θα μείνει σταθερή χρηματοπιστωτικά.

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται γρήγορα και είμαι πολύ αισιόδοξος όσον αφορά την ελληνική οικονομία και μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Η κυβέρνησή μας είναι σταθερή. Θα συνεχίσουμε να προσελκύουμε στην Ελλάδα επενδύσεις και στον τουρισμό και σε καινοτόμους τομείς. Προσελκύουμε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να αποδίδουμε. Κύριος στόχος μου είναι να συγκλίνουμε με την Ευρώπη ταχύτατα, να καλύψουμε το κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Και αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα».

