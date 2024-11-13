Της Πηνελόπης Γκάλιου

Το εξ αντανακλάσεως μήνυμα που θεωρείται ότι έλαβε και η ελληνική κυβέρνηση από τις αμερικανικές εκλογές, με αφορμή τα κοινά ζητήματα που απασχολούν και τους «εκεί» και τους «εδώ» ψηφοφόρους, (βλ. μεταναστευτικό, woke ατζέντα, πληθωρισμός) φαίνεται να άνοιξε τις ορέξεις της «λαϊκής πτέρυγας» της ΝΔ να πιέσει προς αλλαγή ρότας. Το επιχείρημα αυτής της πλευράς, προκειμένου όταν έρθει η ώρα της κάλπης - έστω κι αν αυτή αργεί, το 2027 - είναι πως πρέπει να ανακτηθεί η «απόσταση» που δημιουργήθηκε από κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές με τους παραδοσιακούς και συντηρητικούς ψηφοφόρους της ΝΔ, οι οποίοι μπορεί να μην καταψήφισαν το κόμμα τους στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, αλλά επέλεξαν να στείλουν «το πρώτο μήνυμα» τους δια της αποχής τους και από το σπίτι.

Μία συζήτηση, που φούντωσε εκ νέου στα γαλάζια πηγαδάκια, μετά την ετυμηγορία των αμερικανών και από τους πρώτους βουλευτές, που δημοσίως εξέπεμψαν το συγκεκριμένο μήνυμα είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης. Έβαλε δε, και χρονικό ορόσημο στην κυβέρνηση, την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας εκτιμώντας πως αμέσως μετά «πρέπει να γίνει μια πραγματικά τολμηρή και προς τη σωστή κατεύθυνση αναδιάταξη των κυβερνητικών δυνάμεων για να οδεύσουμε πλέον προς την νέα εκλογική αναμέτρηση». Πρόσθεσε δε, ότι ο εν λόγω ανασχηματισμός «θα πρέπει να είναι ένας τέτοιος ανασχηματισμός που να συμβολίζει κάτι στη λαϊκή βάση της παράταξης, ότι δηλαδή βάλαμε μυαλό μαζί με τις πολιτικές μια εκ των οποίων είναι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο».

Ο κ. Κακλαμάνης άφησε αιχμές για το τρέχον κυβερνητικό σχήμα τονίζοντας πως «το 40% του υπουργικού συμβουλίου δεν είναι Νεοδημοκράτες» ενώ αναρωτήθηκε «πως είναι δυνατόν σε όλους τους ανασχηματισμούς να μένουν αμετακίνητοι όλοι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, υφυπουργοί και αναπληρωτές και να ανασχηματίζονται μόνο οι κοινοβουλευτικοί. Δηλαδή όλοι οι "αστέρες" ήταν οι εξωκοινοβουλευτικοί και όλοι οι "σκάρτοι" ήταν οι άλλοι που τρέχουμε και μαζεύουμε τους σταυρούς για το κόμμα και για τους εαυτούς μας και γίνονται υπουργοί μετά οι άλλοι που δεν έχουν ιδρώσει καθόλου; Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένας τολμηρός ανασχηματισμός. Εκτιμώ ότι ο πρωθυπουργός έχει πάρει τα μηνύματα» τόνισε.

Κυβερνητικό στέλεχος πάντως κληθείς να σχολιάσει τη νέα «γκρίνια» που προκάλεσε το αμερικανικό εκλογικό αποτέλεσμα, σχολίαζε πως ο πρωθυπουργός εν ευθέτω χρόνο θα ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο το οποίο επιχειρείται να παρουσιαστεί, τονίζοντας πως κύριο και πρωταρχικό μέλημα του ίδιου και της κυβέρνησης του, είναι με το έργο και τις πολιτικές του, στο τέλος της τετραετίας, όταν θα έρθει πάλι η ώρα της κάλπης, να τον στηρίξουν ξανά οι άνθρωποι που του χάρισαν τη νίκη. Ακριβώς γιατί θα διαπιστώσουν πως τα λόγια και οι προεκλογικές υποσχέσεις και δεσμεύσεις έγιναν πράξεις και έργα.

Επειδή δε, οι συνειρμοί που προκάλεσαν οι αμερικανικές κάλπες με την εγχώρια πραγματικότητα είναι προφανείς και απασχολούν και το Μέγαρο Μαξίμου, θεωρείται δεδομένο πως το επόμενο διάστημα θα επιχειρηθεί να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση σε πολιτικές στήριξης της μεσαίας τάξης. Γεγονός που επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ότι τα μέτρα της κυβέρνησης την περίοδο 2026 - 27 θα αφορούν στη συγκεκριμένη οικονομικο-κοινωνική τάξη. «Ανάλογα με την πορεία του Προϋπολογισμού, μπορώ να σας πω, όμως, τι με απασχολεί εμένα περισσότερο και πού θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας: μεσαία τάξη και η επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

