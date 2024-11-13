Του Αντώνη Αντζολέτου

«Πρόβα» αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στη Βουλή και στο ΠΑΣΟΚ δείχνουν πως προετοιμάζονται να φορέσουν το νέο «κοστούμι» του τέταρτου πολιτειακού παράγοντα.

Η τροπολογία του κόμματος για την υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά γιατρών και νοσηλευτών μονοπώλησε το ενδιαφέρον στην Ολομέλεια με τον πρωθυπουργό να σηκώνει τους τόνους ταυτίζοντας το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το «θερμόμετρο» θα είχε ανέβει ακόμα πιο πολύ αν στην αίθουσα βρισκόταν εκείνη την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης και δεν απαντούσε αργά το απόγευμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά τον αναγνώρισε ως το βασικό του αντίπαλο.

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιλέγουν να κρατούν υψηλούς τόνους μόνο απέναντι στην κυβέρνηση.

Δεν επεμβαίνουν για κανέναν λόγο στα εσωκομματικά της Κουμουνδούρου ούτε δείχνουν να ανυπομονούν για αυτό που μοιραία έρχεται. Θεωρούν, άλλωστε άκρως τοξικά όσο συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Προτεραιότητα για αυτούς είναι να εδραιωθούν ως ισχυρή πολιτική δύναμη στη συνείδηση των πολιτών.

Δεν σχολιάζουν πληροφορίες που θέλουν ανεξάρτητους βουλευτές να κινούνται προς τα «πράσινα έδρανα» όπως ο Μιχάλης Χουρδάκης (προερχόμενος από την Πλεύση Ελευθερίας) ή ο Μπαράν Μπουρχάν ο οποίος τέθηκε εκτός της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ πέρυσι τον Απρίλιο μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμεί σε βάρος του.

Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θα πουν όχι σε ό,τι προκύψει και ανεβάσει τις μετοχές τους, ωστόσο δεν έχουν λόγο να βιαστούν. Ο χρόνος σε αυτή την περίοδο κυλάει υπέρ τους. Δημοσκοπικά παρουσιάζουν άνοδο και δεν ανησυχούν πλέον για το που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανασύνταξη του κόμματος είναι ο πρωταρχικός στόχος. Ασφαλή συμπεράσματα ακόμα δεν μπορούν να βγουν. Για να διαμορφωθεί το νέο πολιτικό σκηνικό θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μια σειρά από γεγονότα το επόμενο διάστημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει αναδείξει τη νέα του ηγεσία, το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη να έχει συγκροτηθεί και η μάχη του προϋπολογισμού να έχει ολοκληρωθεί. Τι σημαίνει αυτό;

Πως από το νέο χρόνο οι δημοσκοπήσεις θα μπορούν να αποτυπώσουν την νέα πολιτική γεωγραφία, καθώς και στη Βουλή θα έχουν ολοκληρωθεί οι όποιες αλλαγές - μετακινήσεις. Από την «εξίσωση» δεν μπορεί να βγει η Νέα Δημοκρατία, αφού όλοι αναμένουν να δουν αν το κυβερνών κόμμα θα αρχίσει να ανακάμπτει πλησιάζοντας τα εκλογικά ποσοστά του 2023. Αν αυτό συμβεί η συζήτηση, αλλά και η «μουρμούρα» στο χώρο της κεντροαριστεράς θα αρχίσει και πάλι για το πόσο αναγκαία είναι η συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη σημερινή πλειοψηφία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.