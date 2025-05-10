Μητσοτάκης: Ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας 30 ημερών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα Σάββατο στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία, που συγκάλεσαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας τριάντα ημερών, όπως προτείνεται από κοινού από Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.