Μητσοτάκης: Ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας 30 ημερών

Μητσοτάκης για Ουκρανία: Ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας 30 ημερών

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας τριάντα ημερών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα Σάββατο στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία, που συγκάλεσαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ. 

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας τριάντα ημερών, όπως προτείνεται από κοινού από Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους.

