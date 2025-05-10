Οι φοιτητές που συλλαμβάνονται για αξιόποινες πράξεις στα πανεπιστήμια θα χάνουν άμεσα την ιδιότητα του φοιτητή για δύο χρόνια, δεν θα περιμένει το πανεπιστήμιο την απόφαση της δικαιοσύνης, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στις σχετικές ανακοινώσεις στις υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη από τη σύνοδο των πρυτάνεων.

Εξήγησε πως εάν ακολουθήσει απόφαση δικαστηρίου και αθωωθεί ο φοιτητής, τότε θα επανέλθει η ιδιότητά του. Ωστόσο, αν καταδικαστεί, θα τη χάσει οριστικά.

Σχετικά με τη φθορά ή καταστροφή πανεπιστημιακής περιουσίας από φοιτητή, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε: “έσπασες, θα πληρώσεις, και αν δεν πληρώσεις άμεσα το πρόστιμο θα πάει στο ΑΦΜ”. Όπως ξεκαθάρισε, αυτό είναι κάτι που θα νομοθετηθεί άμεσα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι πλέον περιγράφονται με σαφήνεια και οι συνέπειες που θα έχουν οι διοικητές των πανεπιστημίων αν δεν εφαρμόζουν το νόμο, λέγοντας ότι οι κυρώσεις θα είναι αντίστοιχες με αυτές ενός διοικητή νοσοκομείου.

Εξήγησε ότι ο σχεδιασμός ασφαλείας που πρέπει να υποβάλλουν τα πανεπιστήμια δεν αφορά μόνο ζητήματα βίας, αλλά και πολιτικής προστασίας, για παράδειγμα πυροσβεστήρες και εξόδους διαφυγής.

Για την πανεπιστημιακή αστυνομία σημείωσε πως όσοι είχαν προσληφθεί για να τη στελεχώσουν δεν κάθονται, δουλεύουν κανονικά σε άλλες υπηρεσίες, και μάλιστα λόγω της εκπαίδευσής τους συμμετέχουν και σε επιχειρήσεις που έχουν γίνει στα πανεπιστήμια.

