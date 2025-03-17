Στο υπουργείο Οικονομικών ο Μητσοτάκης - Σύσκεψη με το οικονομικό επιτελείο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει σήμερα νέο κύκλο επισκέψεων σε υπουργεία, αρχής γενομένης από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Μεγάλο ενδιαφέρον βλέπω» σχολίασε ο πρωθυπουργός φτάνοντας στην Καραγεώργη Σερβίας και βλέποντας τις κάμερες και τους δημοσιογράφους.

Κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη είπε: «Θα τα πούμε μετά».

Ο πρωθυπουργός συναντάται με το οικονομικό επιτελείο, τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τους δύο υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά.

«Πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό υπουργείο. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και νομίζω ότι το στοίχημα είναι ξεκάθαρο. Με αναπτυξιακές πολιτικές να φτάσουμε και να ενισχύσουμε κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια, κάθε επιχείρηση. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και μετά από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό» δήλωσε νωρίτερα σήμερα στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Πιερρακάκης έξω από το υπουργείο Οικονομικών, όπου ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα.

Επόμενος σταθμός του πρωθυπουργού, αύριο Τρίτη, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Επίσης, ένας τομέας για τον οποίο οι πολίτες δηλώνουν ανησυχία, αγωνία και ανασφάλεια και εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Στόχος είναι να σταλεί το μήνυμα ότι άμεσα δρομολογούνται παρεμβάσεις και έργα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των μεταφορών και των δικτύων.

Την Τετάρτη ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η επιλογή του σχετίζεται με τις πρόσφατες εξαγγελίες για συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης αλλά και με την παρότρυνση προς τους υπουργούς της κυβέρνησης να συγκρουστούν με το «βαθύ κράτος» και την αναφορά σε «σάρωμα» κάθε αντίστασης που έρχεται από χθες, όπως είπε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Πηγή: skai.gr

