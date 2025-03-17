Λογαριασμός
«Κοιτάμε μπροστά ό,τι και να λένε»: Το νέο βίντεο της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο ΤikΤok

Με το νέο βίντεο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απαντά με χιούμορ και απευθύνεται στους πολίτες λέγοντας : «Εκείνοι λένε, λένε, λένε…Εμείς κοιτάμε μόνο μπροστά!»

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Μέσα από το λογαριασμό της στο ΤikTok, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απαντά σε όλα αυτά που λέγονται, από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, μετά την εντυπωσιακή άνοδο της Πλεύσης Ελευθερίας στις δημοσκοπήσεις.

Με το νέο βίντεο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απαντά με χιούμορ και απευθύνεται στους πολίτες λέγοντας : «Εκείνοι λένε, λένε, λένε…Εμείς κοιτάμε μόνο μπροστά!»

Εκείνοι λένε, λένε, λένε… Εμείς κοιτάμε μπροστά! Μαζί πάντα! ♥️✊

