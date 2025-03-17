Για «μια πρώτη μέρα που δεν νιώθει όμως πρώτη μέρα» έκανε λόγο φθάνοντας στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας η Δόμνα Μιχαηλίδου. «Και το Σαββατοκύριακο ήμασταν εδώ, αλλά είναι και ένα υπουργείο το οποίο το υπηρετήσαμε με συνέπεια νομίζω 4 ολόκληρα χρόνια. Τώρα το υπουργείο μεγαλύτερο με μια πολύ άξια υφυπουργό, την Έλενα Ράπτη», δήλωσε η νέα υπουργός στους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από το κτίριο στην πλατεία Κλαυθμώνος.

«Ξεκινούμε έτσι ώστε να συνεχίσουμε το έργο της Σοφίας Ζαχαράκη. Ένα έργο το οποίο έχει στην καρδιά του το δημογραφικό, ένα ζήτημα εθνικής επιβίωσης, που όσο πιο πολύ το φωνάζουμε, τόσο πιο πολύ το καταλαβαίνει το κάθε νοικοκυριό. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση να πάμε σε όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Καστελόριζο, έτσι ώστε να εξηγήσουμε τι κάνει η κυβέρνηση, αλλά και να ακούσουμε τι παραπάνω χρειάζεται για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό».

Στη συνέχεια, η κ. Μιχαηλίδου έκανε ειδική μνεία και στο ζήτημα της στέγασης. «Να βοηθήσουμε όλα τα νοικοκυριά να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φτηνό ενοίκιο ή και να έχουν επιτέλους το δικό τους σπίτι πριν συνταξιοδοτηθούν, σε μια ηλικία στην οποία είναι παραγωγικοί και θα μπορούν να το επιδιώκουν», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

