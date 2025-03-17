«Πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό υπουργείο. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και νομίζω ότι το στοίχημα είναι ξεκάθαρο. Με αναπτυξιακές πολιτικές να φτάσουμε και να ενισχύσουμε κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια, κάθε επιχείρηση. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και μετά από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Πιερρακάκης έξω από το υπουργείο Οικονομικών, όπου αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα.

Πρώτη μέρα στο τιμόνι της εθνικής οικονομίας και ο νέος «τσάρος» εμφανίστηκε αισιόδοξος και ευδιάθετος στο κτίριο της Καραγεώργη Σερβίας, όπου μίλησε για ένα «ξεκάθαρο στοίχημα», γνωρίζοντας και ο ίδιος ότι πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά χαρτοφυλάκια.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 το πρωί αναμένεται και η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά και την ανακοίνωση του ανασχηματισμού.

Πηγή: skai.gr

