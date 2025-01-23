Προβάδισμα 10,1 μονάδων της ΝΔ καταγράφει στην πρόθεση ψήφου η δημοσκόπηση της GPO που παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR ο διευθυντής ερευνών της GPO Αντώνης Παπαργύρης.

Τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου είναι συγκεκριμένα: Νέα Δημοκρατία 26,7%, ΣΥΡΙΖΑ 6,4%, ΠΑΣΟΚ 16,6%, Ελληνική Λύση 7,9%, ΚΚΕ 8,1%, ΝΙΚΗ 2,4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,8%, Φωνή Λογικής 4,9%, Μέρα 25 1,5%, Νέα Αριστερά 2,1%, Κίνημα Δημοκρατίας 3,1%.



Στο ερώτημα ποιον θεωρείτε καταλληλότερο από αυτούς που έχουν προταθεί για την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Κώστας Τασούλας συγκεντρώνει 31,6%. «Κανένας» απαντά το 26,5%. Η Λ. Κατσέλη συγκεντρώνει 21,8% και ο Τ. Γιαννίτσης 14,4%.





Για την προεδρία Τραμπ στις ΗΠΑ, το 48,2% εκτιμά ότι θα έχει αρνητικό και μάλλον αρνητικό αντίκτυπο για τα ελληνικά συμφέροντα, ενώ το 41,3% εκτιμά ότι θα έχει θετικό και μάλλον θετικό αντίκτυπο.

Επιπλέον, το 76,6% εκτιμά ότι η εκλογή Τραμπ θα δώσει ώθηση στα δεξιά πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ενώ το 14,9% έχει αντίθετη άποψη.





Στις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών πρώτος είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας με τις θετικές απόψεις για το πρόσωπο του να φτάνουν το 41,4%. Ακολουθεί ο Κ. Μητσοτάκης με 39,6%. Τρίτος ο Ν. Ανδρουλάκης με 35,4%. Τέταρτος ο Σ. Φάμελλος με 34,6% και πέμπτη η Ζ. Κωνσταντοπούλου με 34,3%. Ακολουθούν, ο Α. Χαρίτσης με 26,7%, ο Κ. Βελόπουλος με 23%, ο Στ. Κασσελάκης με 22,4%, η Α. Λατινοπούλου με 22,2%, ο Δ.Νατσιός με 13,2% και ο Β. Στίγκας με 8,3%.

Έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών καταγράφεται για την ακρίβεια, την ασφάλεια και την Υγεία. Μεγαλύτερη αποδοχή υπάρχει για την εξωτερική πολιτική.

Το έργο της κυβέρνησης αξιολογείται θετικά στην εξωτερική πολιτική από το 45,5%. Στην οικονομία από το 31%. Στην Yγεία από το 27,5%, στην ακρίβεια από το 23,1% και στην ασφάλεια των πολιτών από το 21,8%.



Το 73,1% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 24,1% την αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά.



Στο ερώτημα αν μπορούν, εφόσον συνεργαστούν, τα κόμματα της κεντροαριστεράς να κερδίσουν τη ΝΔ, το 54,4% απαντά «όχι και μάλλον όχι», ενώ το 42,4% απαντά «ναι και μάλλον ναι.

