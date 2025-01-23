Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δημοσκόπηση GPO: Διαφορά 10,1% υπέρ της ΝΔ - Τι αντίκτυπο πιστεύουν οι πολίτες ότι θα έχει η προεδρία Τραμπ για την Ελλάδα

Στο ερώτημα ποιον θεωρείτε καταλληλότερο από αυτούς που έχουν προταθεί για την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Κώστας Τασούλας συγκεντρώνει 31,6%

Δημοσκόπηση GPO: Διαφορά 10,1% υπέρ της ΝΔ - Τι αντίκτυπο πιστεύουν οι πολίτες ότι θα έχει η προεδρία Τραμπ για την Ελλάδα

Προβάδισμα 10,1 μονάδων της ΝΔ καταγράφει στην πρόθεση ψήφου η δημοσκόπηση της GPO που παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR ο διευθυντής ερευνών της GPO Αντώνης Παπαργύρης.

Τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου είναι συγκεκριμένα: Νέα Δημοκρατία 26,7%,  ΣΥΡΙΖΑ 6,4%, ΠΑΣΟΚ 16,6%, Ελληνική Λύση 7,9%, ΚΚΕ 8,1%, ΝΙΚΗ 2,4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,8%, Φωνή Λογικής 4,9%, Μέρα 25 1,5%, Νέα Αριστερά 2,1%, Κίνημα Δημοκρατίας 3,1%.

Δημοσκόπηση GPO για το STAR


Στο ερώτημα ποιον θεωρείτε καταλληλότερο από αυτούς που έχουν προταθεί για την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίαςο Κώστας Τασούλας συγκεντρώνει 31,6%. «Κανένας» απαντά το 26,5%. Η  Λ. Κατσέλη συγκεντρώνει  21,8% και ο Τ. Γιαννίτσης 14,4%.

Δημοσκόπηση GPO για το STAR


 
Για την προεδρία Τραμπ στις ΗΠΑ, το 48,2% εκτιμά ότι θα έχει αρνητικό και μάλλον αρνητικό αντίκτυπο για τα ελληνικά συμφέροντα, ενώ το 41,3% εκτιμά ότι θα έχει θετικό και μάλλον θετικό αντίκτυπο.

Δημοσκόπηση GPO για το STAR

Επιπλέον, το 76,6% εκτιμά ότι η εκλογή Τραμπ θα δώσει ώθηση στα δεξιά πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ενώ το 14,9% έχει αντίθετη άποψη.

Δημοσκόπηση GPO για το STAR


 
Στις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών πρώτος είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας με τις θετικές απόψεις για το πρόσωπο του  να φτάνουν το 41,4%. Ακολουθεί ο Κ. Μητσοτάκης με 39,6%. Τρίτος ο Ν. Ανδρουλάκης με 35,4%. Τέταρτος ο Σ. Φάμελλος με 34,6% και πέμπτη η Ζ. Κωνσταντοπούλου με 34,3%. Ακολουθούν, ο Α. Χαρίτσης με 26,7%, ο Κ. Βελόπουλος με 23%, ο Στ. Κασσελάκης με 22,4%, η Α. Λατινοπούλου με 22,2%, ο Δ.Νατσιός με 13,2% και ο Β. Στίγκας με 8,3%.

Δημοσκόπηση GPO για το STAR

Έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών καταγράφεται για την ακρίβεια, την ασφάλεια και την Υγεία. Μεγαλύτερη αποδοχή υπάρχει για την εξωτερική πολιτική.

Δημοσκόπηση GPO για το STAR

Το έργο της κυβέρνησης αξιολογείται θετικά στην εξωτερική πολιτική από το 45,5%. Στην οικονομία από το 31%. Στην Yγεία από το 27,5%, στην ακρίβεια από το 23,1% και στην ασφάλεια των πολιτών από το 21,8%.
 
Το 73,1% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 24,1% την αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά.

Δημοσκόπηση GPO για το STAR

 
Στο ερώτημα αν μπορούν, εφόσον συνεργαστούν, τα κόμματα της κεντροαριστεράς να κερδίσουν τη ΝΔ, το 54,4% απαντά «όχι και μάλλον όχι», ενώ το 42,4% απαντά «ναι και μάλλον ναι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δημοσκοπήσεις Ντόναλντ Τραμπ Κώστας Τασούλας Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark