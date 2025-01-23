Απάντηση στις χθεσινές προκλητικές δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, δίνει με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Σε δηλώσεις του στο New Jersey των ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας επέλεξε να μιλήσει για 'άλυτο' και 'υπαρκτό' Μακεδονικό ζήτημα.

Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόκληση για την Ελλάδα, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που έχει επιλυθεί, ως γνωστόν, οριστικά και αμετάκλητα.

Η Ελλάδα υπενθυμίζει ότι η περαιτέρω πρόοδος στις διμερείς της σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος προϋποθέτουν τον πλήρη σεβασμό της Συμφωνίας των Πρεσπών και βεβαίως την αποχή από αλυτρωτικές διακηρύξεις και αξιώσεις εις βάρος γειτονικών χωρών».

Μιλώντας σε ομογενείς του στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι δήλωσε: «Φοβάμαι πως ο αγώνας αυτός, για έναν από τους μικρότερους λαούς στην Ευρώπη, όπως ο μακεδονικός λαός δεν αρκεί. Πρέπει να καταγάγουμε νίκες και εδώ, στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη, στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Ρώμη και σε άλλες πρωτεύουσες του κόσμου, αν θέλουμε να λυθεί επιτέλους το μακεδονικό ζήτημα, διότι αυτό δεν έχει επιλυθεί. Σιγοκαίει επί αιώνες και διαρκεί και συνεχίζει να υπάρχει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι δεσμοί που διατηρεί η πατρίδα με τους Μακεδόνες του εξωτερικού να συνεχίσουν να είναι λειτουργικοί, να ενισχύονται και να γίνουν ακόμα πιο ισχυροί».

Πηγή: skai.gr

