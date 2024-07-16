«Η μοναδική ειλικρινής συγνώμη είναι η έμπρακτη συγνώμη, η διαγραφή του κύριου Πολάκη» ανέφερε η Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα σε δηλώσεις της έξω από το περιστύλιο της Βουλής.

«Δεν θα φοβηθώ κανέναν θρασύδειλο τραμπούκο πολιτικό. Καλώ όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους βουλευτές να καταδικάσουν την επίθεση. Με ενιαία φωνή όλες και όλοι μαζί!» πρόσθεσε η κυρία Συρεγγέλα.

Η απάντησή της έρχεται μετά το τηλεφώνημα του Στέφανου Κασσελάκη στην Μαρία Συρεγγέλα, όπως επιβεβαίωσε η Κουμουνδούρου.

Την ίδια ώρα, την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά την τηλεοπτική αντιπαράθεση που είχε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με τη Μαρία Συρεγγέλα.

Πάντως ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης εμφανίστηκε αμετανόητος για τη σφοδρή επίθεσή που εξαπέλυσε σε εκπομπή στη γραμματέα της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα αναφέροντας σε ανάρτησή του ότι δεν παίρνει λέξη πίσω από αυτά που είπε.

Πηγή: skai.gr

