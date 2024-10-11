Μήνυμα Δούκα πριν τον Β' γύρο των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ

«Την Κυριακή ψηφίζουμε για την Aλλαγή», καλεί σε βίντεο που δημοσίευσε δύο εικοσιτετράωρα πριν τoν Β' γύρο των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ- Κίνημα, Αλλαγής ο υποψήφιος για την Προεδρία, Χάρης Δούκας.

Διερωτώμενος αν θα μείνουμε κολλημένοι σε αδιέξοδη στασιμότητα, συμβιβαζόμενοι με ένα ΠΑΣΟΚ χαμηλών προσδοκιών, ο υποψήφιος πρόεδρος τονίζει στους ψηφοφόρους πως δεν έχει σημασία τι ψήφισαν καθώς όλοι μοιράζονται την ίδια αγωνία για την παράταξη.

Αναλυτικά το μήνυμα Δούκα

Ξέρω τι αναρωτιέσαι. Το ίδιο αναρωτιέμαι και εγώ.

Θα μείνουμε κολλημένοι στα ίδια και τα ίδια; Σε μια στασιμότητα που μπορεί να γίνει αδιέξοδη; Θα συμβιβαστούμε με ένα ΠΑΣΟΚ χαμηλών προσδοκιών;

Δεν έχει σημασία αν με ψήφισες ή όχι. Μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία για την παράταξη.

Πιστεύω βαθιά ότι έχουμε μια ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία. Αρκεί να δουλέψουμε όλοι μαζί.

Για ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο, ανοιχτό, πρωτοπόρο. Έτοιμο να αλλάξει την Ελλάδα.

Την Κυριακή ψηφίζουμε για την Aλλαγή!

Πηγή: skai.gr

